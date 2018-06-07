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Украине предложили забрать Ефремова после слов о Крымском мосте

10:08 7.06.2018
Фото с сайта most.life
Фото с сайта most.life
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Украина должна забрать себе российского актера Михаила Ефремова, который призвал отдать Киеву Крымский мост, заявил член экспертного совета при Государственной думе по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян.

«Крымский мост Ефремов предложил отдать Украине в качестве компенсации? — цитирует Манукяна «Дни.ру». — Я бы в ответ на эту реплику предложил Украине забрать самого Ефремова».

По его словам, артисту с такими предложениями лучше жить на Украине в согласии с «адским украинским политическим паноптикумом».

Напомним, ранее актер Михаил Ефремов в интервью блогеру Юрию Дудю предложил для восстановления отношений между Россией и Украиной отдать Киеву мост через Керченский пролив и 15 лет бесплатно снабжать украинскую сторону природным газом.

«Я бы посоветовал этому нашему крупному деятелю подлечить немножко мозги», — крайне резко высказался об идее Ефремова народный артист СССР Василий Лановой.

Темы: Крым, Украина
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Комментарии читателей
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07.06.2018, 12:56
Гость: Вячеслав.

Миша, ты хотя бы пару морковок вырастил в своей жизни сам-?
07.06.2018, 12:49
Гость: Контрразведчик

Еfремов пьянь, все мозги пропил. Пьяный проспится, а дурак никогда.
07.06.2018, 12:38
Гость: русский

Мише реально пора завязывать с алкоголем.
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