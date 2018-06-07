«Прямая линия» с Путиным: от Эйнштейна до дальневосточного гектара

Страна идет в правильном направлении, но, судя по вопросам, многие ее граждане в этом сомневаются

В четверг, 7 июня, состоялась очередная «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Накануне эфира президенту поступило около двух миллионов обращений, жалоб и просьб. Во время трансляции это количество, естественно, только росло.

Фото с сайта kremlin.ru

Хотя Владимир Путин отвечал на вопросы граждан в рамках «Прямой линии» уже в шестнадцатый раз, в этом году ее формат изменился. В студии, откуда президент выходил на связь со страной, впервые за десять лет не было зрителей. Вместо этого висели большие интерактивные экраны, на которые и выводились обращения граждан.

Кроме того, к «Прямой линии» подключили и высших руководителей страны, (которым, как пояснил президент, он заранее посоветовал в этот день не покидать свои кабинеты). И переадресовывали им непосредственные вопросы граждан, находящиеся в их компетенции.

Еще до эфира политологи предположили, что если обычно общение с главой государства в таком формате представляет собой своеобразный сеанс общественной психотерапии, то на сей раз это будет еще и показательная «порка» провинившихся представителей властей, которая должна удовлетворить россиян. Тем более, что времени для этого отводилось достаточно.

Во время «Прямых линий» россияне традиционно обращаются к президенту по социально-экономическим проблемам, вопросам ЖКХ, бедности, здравоохранения, внутренней и внешней политики. И этот год не стал исключением. Самыми распространенными на сайте «Прямой линии» оказались вопросы о растущих ценах на бензин, потенциальном повышении пенсионного возраста, тарифах ЖКХ, долевом строительстве, борьбе с бедностью, налогах, назначении губернаторов. Поднимались также темы мусорных полигонов, чемпионата мира по футболу, западных санкций. И еще: в ходе общения с президентом граждане и на сей раз предпочли решать свои частные, бытовые или общественные, но конкретные вопросы, а не просто беседовать о политике.

Как пояснили ведущие передачи до начала «Прямой линии», им не хотелось бы превращать мероприятие в «книгу жалоб». И это, вроде бы, удалось.

Итак, о чем же Путин счел нужным рассказать стране?

Об экономическом росте

Первым вопросом от ведущих Андрея Кондрашева и Кирилла Клейменова символично стал вопрос о том, какая сейчас полоса у России — черная или белая? Ровно о том же самом президента в этом же формате спрашивали и два года назад. Тогда он ответил, что полоса -серая. Сейчас, по словам Путина, мы движемся «в сторону устойчивого белого цвета». Хотя добавил, что нигде не бывает полной белизны, даже в Арктике.

Далее президент начал приводить цифры в поддержку своего тезиса. По его словам, мы вышли на устойчивую траекторию роста экономики. Это и показатели исторического минимума по инфляции, и положительное сальдо торгового баланса (115 миллиардов рублей). Вырос экспорт сельскохозяйственной продукции, который превысил даже традиционно успешный у Москвы экспорт вооружений.

Путин отметил, что в России продолжает расти продолжительность жизни, а также зарплаты и реальные доходы населения, которые по некоторым подсчетам, увеличились на 3,8%. Все это создает предпосылки для дальнейшего устойчивого роста экономики.

Словом, президент считает, что страна движется в правильном направлении.

О новом правительстве

Глава государства признал, что вокруг нового правительства в обществе ведутся бурные дискуссии, «и это хорошо». Но, по его словам, состав Кабмина готовился на протяжении полутора лет. Если полностью «зачистить» состав правительства, страна потеряла бы минимум два года, чтобы выстроить новую повестку.

«У нас нет этих двух лет, — сказал президент. — Это хорошо подготовленные люди, зарекомендовавшие себя на больших участках работы. Необходимо было оставить тех, кто готовил решения по прорывному развитию, чтобы персонифицировать ответственность. Думаю, у нас оптимальный состав правительства».

Персонифицированная ответственность вообще стала важным тезисом в выступлении президента. Он не раз подчеркивал, что нести ее будут все чиновники и руководители.

О финансовом обеспечении «майских» указов

На ближайшие шесть лет для реализации социальных задач необходимо дополнительно 8 триллионов рублей. И Путину уже понятно, откуда их взять. Это рост экономики, более эффективное использование имеющихся ресурсов, настройка макроэкономических планов и налоговой политики. В ближайшее время правительство должно с этим определиться. При этом ключевая задача — обеспечение стабильности экономики на ближайшие шесть лет.

О налогах

Новшества будут запланированы уже на осень. Дифференцированная шкала налогообложения вводиться не будет, так как она признана неэффективной. Она приведет только к укрывательству налогов со стороны более состоятельных граждан.

Зато правительство отказалось от идеи ввести налог с продаж, так как это приведет к росту инфляции, а задача властей — уменьшить бедность в два раза.

О ценах на бензин

По словам президента, то, что сейчас происходит на этом рынке — «недопустимо и неправильно». Это «результат неточного регулирования в сфере энергоресурсов», которое привело к стимулированию вывоза за границу сырой нефти.

Ранее правительством был произведен пересмотр налоговых мер по наполнению бюджета. Но цены на нефть на мировом рынке поднялись. После этого наши компании стали считать, что, направляя нефть на НПЗ, они недополучают выгоду, которую могли бы получить от экспорта. И закладывают «компенсацию» в цену.

Но правительство уже приняло ряд решений, которые должны исправить проблему. Будут снижены акцизы, отложено дальнейшее их повышение.

О мерах по борьбе с ростом цен на горючее отчитались сразу два чиновника высшего уровня — министр энергетики Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак. Они рапортовали, что ситуация стабилизировалась, цены расти перестали.

Если компании не будут выполнять договоренности, в Госдуму будет внесен законопроект, который обеспечит равновесие внутренних и внешних цен на нефть и нефтепродукты. Он даст возможность правительству вводить экспортную пошлину на моторное топливо и приравнять ее к экспортной пошлине на нефть.

О внешней политике

Постоянные обвинения в адрес нашей страны Владимир Путин назвал способом сдерживания России, как и пресловутые санкции. «Они видят в России угрозу, видят, что она становится для них конкурентом. Это ошибочная политика. Нужно не сдерживать кого бы то ни было, а наладить конструктивное взаимодействие, и тогда общий эффект будет позитивным», — сказал Владимир Путин.

Владимир Путин не стал называть конкретных сроков, когда закончится этот период деградации отношений с Западом, но сказал, что произойдет это того, когда наши партнеры убедятся, что их меры контрпродуктивны и им придется считаться с интересами РФ.

В то же время, Путин обнадежил россиян: Третьей мировой войны он не ждет. Президент процитировал Альберта Эйнштейна, который сказал: «Я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая, но Четвертая будет вестись с помощью камней и палок». Путин подчеркнул, что давно назрела необходимость выработать адекватную сегодняшнему дню систему международной безопасности.

Об экстремизме

Вопрос президенту удалось задать и главному редактору сайта «Свободная пресса» Сергею Шаргунову. Он рассказал, что Россия всегда была страной свободомыслия, для которой очень важна острота полемики. Однако в последнее время стало поступать много сигналов, особенно из провинции, что и власти, и судебные органы ищут экстремизм повсюду, даже там, где его нет — в постах в соцсетях, в комментариях. Например, в одном случае молодых патриотичных ребят решили осудить за создание группы в соцсетях по проведению референдума об ответственности для власти.

«Я с вами согласен, — ответил Владимир Путин. — Если речь идет о распространении информации экстремистской, то, как и в других сферах, должны применяться общие правила. Но нужно определиться с самими понятиями, что это такое. Не нужно доводить все до маразма и абсурда».

По словам президента, необходимо бороться с такими явлениями, как пропаганда фашизма или суицида среди молодежи. Однако необходимо уточнить понятия и определения, что считать «экстремизмом». Президент пообещал, что в этом направлении будет проведена работа и предложил привлечь к ней Верховный суд, другие организации.

«Давайте вместе проанализируем, что происходит. Нужно построить заслон экстремизму — кто же будет спросить, что нужно поставить заслон пропаганде суицида или фашистских идей. Но нужно определиться с понятиями, привлечь Верховный суд. Я уверен, что и в правоохранительных органах, и в судебной системе, что нужно сосредоточить внимание на этих проблемах», — сказал президент.

О Донбассе

Задал свой вопрос президенту и еще один представитель «Свободной прессы» — ее шеф-редактор Захар Прилепин. Писатель, замкомбата спецназа ДНР сообщил, что в Донбассе опасаются, что украинские войска начнут наступление во время проведения чемпионата мира по футболу в России.

«Не думаю, что это случится, — ответил президент. — Если это произойдет, это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом».

Президент убежден, что запугать население ДНР и ЛНР не удастся, но добавил, что сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что действующее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему. «Как можно считать эту территорию своей и организовывать блокаду, проводить обстрелы в результате которых страдают мирные граждане? Зачем это делать, когда нужно просто идти по пути реализации Минских соглашений», — риторически спросил президент.

Путин предположил, что ситуация усугубляется по мере того, как Украина вступает в новый внутриполитический избирательный цикл. Они не хотят решать проблему непризнанных республик, так как им не нужны избиратели с эти территорий, которые никогда за них не проголосуют.

«Посмотрим как будет развиваться эта ситуация, мы сделаем все чтобы она была разрешена в рамках Минского процесса и Минских договоренностей», — подытожил президент.

О повышении пенсионного возраста

На волнующий многих вопрос о повышении пенсионного возраста президент ответил неопределенно, не подтвердив, но и не опровергнув намерение пойти на эту меру. «Что касается пенсионного возраста, вы знаете, что я относился и отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно», — ответил президент, продолжив говорить о том, что одна из основных задач государства сейчас — это повышение доходов пенсионеров и снижение количества людей, живущих за чертой бедности. В итоге Владимир Путин посоветовал дождаться мер, которые разработает правительство, и только после этого обсуждать этот вопрос.

О либерализации получения гражданства

Беженцы из Донбасса, проживающие в Батайске, подняли вопрос об упрощении порядка обретения ими российского гражданства.

Владимир Путин назвал происходящее в Донбассе «трагедией украинского народа ЛНР, ДНР и наших соотечественников». Далее он сказал: ««Я всегда относился к Украине, как к братской стране. Считаю украинцев и русских практически одним народом. У нас общее прошлое и, уверен, несмотря на все трагедии сегодняшнего дня — общее будущее». А затем добавил, что ему неловко слышать, что до сих пор где-то в России существуют проблемы с трудоустройством.

Глава государства заявил о необходимости пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства. «Это имеет и гуманитарное, и экономическое измерение в связи со сложной демографической ситуацией в России», — отметил Владимир Путин, сообщив, что число женщин детородного возраста к 2032 сократится на четверть, а это угроза экономического роста.

По словам президента, одно из немногих средств решения этой проблемы для России — привлечение соотечественников. Речь, прежде всего, идет о людях, вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности, кровно связанных с русским миром, владеющих русским языком.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что «Прямая линия» президента дала ответы на многие вопросы, которые волнуют общество.

— Если говорить о трендах, нужно отметить цифровизацию и инновационный формат этой «Прямой линии». Это обеспечило быструю реакцию на конкретные вопросы. Подключение министров, губернаторов и прочих чиновников, ответственных за решение той или иной проблемы, позволили сделать «Прямую линию» эффективней. Пусть из-за этого задается меньше вопросов, но президент в прямом эфире видит реакцию чиновника, видит, где на самом деле есть проблема, а где она надумана.

На прошлых «Прямых линиях» бывали ситуации, когда люди незаслуженно «переводили стрелки» на губернаторов. Как, например, с прошлогодним заявлением по уже экс-губернатору Орловской области Потомскому, которого обвинили в недостаточном обеспечении региона медикаментами. А потом выяснилось, что он выполнил свои обязательства на 180%. Напротив, свои обязательства перед регионом не выполнил как раз Минфин. Теперь же губернаторы могут немедленно дать объяснение почему та или иная ситуация сложилась.

Вопросы были острыми от кого бы они ни исходили — от ведущих или от дозвонившихся. Первый вопрос от зрителя: «Мы за вас голосовали, а цены на бензин растут» — это, пожалуй, один из самых резких выпадов в адрес Путина, которые я встречал даже в соцсетях.

Задавали и другие острые вопросы — о пенсионном возрасте, о налогах. Так что в плане открытости и соответствия реальной повестке «Прямая линия» была адекватна и своевременна. Она дала ответ на вопросы сотен тысяч людей.

Взять хотя бы жителя Иванова, который поднял вопрос о том, чтобы предоставление субсидированной ипотеки было расширено не только на третьего, но и на последующего детей. Очевидно, Минфин так постарался минимизировать расходы, но это неправильная минимизация. Теперь тысячи семей получили подарок — надежду на то, что все это будет исправлено в ближайшее время.

— Вопросы были острыми, но насколько конкретными оказались ответы? Например, на вопрос о повышении пенсионного возраста ответ президента свелся к тому, что нужно подождать предложений правительства. Хотя вроде бы уже понятно, что повышать будут.

— Вы сами ответили на свой вопрос. Всем уже понятно, что повышения пенсионного возраста не избежать. Но так же понятно, что говорить об этом никто не хочет. Это не очень комфортная тема. Ответ президента заключается в том, что правительство еще обсудит, как и что лучше сделать.

Обратите внимание, в ходе ответа на вопрос о ценах на бензин президент прочитал целую макроэкономическую лекцию. Это может вызвать удивление, но на самом деле все правильно. Президент говорил для водителей, которые считать умеют деньги. Они должны понять, что в этом процессе есть экономическая составляющая. И для них было сделано это объяснение.

— Президент больше говорил о внутренней, а не о внешней политике. Говорит ли это о том, что теперь повестка смещается, и в информационном поле будут доминировать внутренние проблемы?

— Я бы не сказал, что президент так уж мало говорил о внешней политике. Эта тема вполне адекватно раскрыта. Но понятно, что когда президент общается с зарубежными журналистами, они больше спрашивают именно о внешней политике. А когда к нему поступают обращения от граждан на «Прямую линию» большинству не до Сирии или санкций. Свои бы проблемы решить.

Постскриптум

Во время нынешней «Прямой линии» президент успел ответить на 79 вопросов. Всего же к нему поступило 2 580 929 обращений. Общение Владимира Путина с народом длилось 4 часа 27 минут, причем после окончания эфира президент подошел к журналистам, которые также задали свои вопросы.