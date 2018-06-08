Получивший гражданство РФ Монсон заявил о намерении стать депутатом Госдумы

22:03

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон, который стал гражданином России, хотел бы стать депутатом Госдумы. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Государственной Думы и помогать так максимально возможному количеству людей. Сейчас я собираюсь стать членом парламента Красногорска», - рассказал Монсон.

Монсон известен тем, что часто начинал свои выступления на ринге с гимна Советского Союза. В прошлом году он получил паспорт гражданина самопровозглашённой ЛНР.

В мае на сайте Кремля опубликован указ о присвоении гражданства бойцу смешанных единоборств Джеффу Монсону.