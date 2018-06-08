]]> ]]>
Главная В России Новости

Получивший гражданство РФ Монсон заявил о намерении стать депутатом Госдумы

22:03 8.06.2018
Джефф Монсон. Фото с официальной группы во «Вконтакте»
Материалы по теме:

Американский боец смешанного стиля Джефф Монсон, который стал гражданином России, хотел бы стать депутатом Госдумы. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». 

«Я сначала поработаю в Красногорске. Потом я хотел бы дорасти до Государственной Думы и помогать так максимально возможному количеству людей. Сейчас я собираюсь стать членом парламента Красногорска», - рассказал Монсон.

Монсон известен тем, что часто начинал свои выступления на ринге с гимна Советского Союза. В прошлом году он получил паспорт гражданина самопровозглашённой ЛНР.

В мае на сайте Кремля опубликован указ о присвоении гражданства бойцу смешанных единоборств Джеффу Монсону.

Темы: Россия, Внутренняя политика в России, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.06.2018, 01:32
Гость: ABCD

Скромный рабочий путь простого американца. Поработает швеёй на фабрике в Красногорске, потом литейщиком на заводе, потом станет секретарём местного отделения ЕР и так до Генсека недалеко...
09.06.2018, 00:49
Гость: "Вчера на Садовом мосту в результате спора

советник Эль Уиллис оказался в необходимости всадить порцию свинца в голову Веселого парня Константина Бернарда. Этот последний упал в Ред Ривер и, увлеченный чрезмерным весом только что апломбированной головы, утонул. Немедленно был открыт конкурс с целью замещения покойного. Победу одержал Гильман Эли с помощью семнадцати
приговоров, произнесенных французскими, английскими и немецкими судами, в целом составляющих двадцать девять лет тюрьмы и тридцать пять лет каторги.
Гильман Эли переходит, таким образом, из Гражданского корпуса к Веселым ребятам. Да сопутствуют ему наши наилучшие пожелания!"
09.06.2018, 00:15
Гость: {dfnbn!

Хватит с нас Поклонской!
Все комментарии (10)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.