Театральная школа Олега Табакова отказалась от набора абитуриентов

12:26

В Театральной школе Олега Табакова заявили об отмене набора абитуриентов на 2018‐2019 годы. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на представителей учебной части учреждения.

О причинах прекращения занятий информация появится позднее, добавил замдиректора по учебно-методической работе Василий Жибцов.

«Набора на 2018-2019 учебный год не будет. Информация о причинах сегодня появится на нашем сайте», — уточнили в школе.

Московский театральный колледж Олега Табакова основан в 2008 году. Первый поток студентов начал обучение в школе с 1 сентября 2010 года. Их содержание, в том числе проживание, питание и обучение, полностью финансируется из средств столичного бюджета.

На момент написания новости сайт Театральной школы не работал.

В сообществе учреждения в социальной сети «ВКонтакте» пользователи публикуют возмущенные комментарии по поводу отмены набора.

«Зачем надо было тянуть время. Молодые актеры живут сценой, и для них это мечта. Но вы ставите крест на их мечтах, и на их карьере», — говорят люди.

Кто-то предлагает написать петицию в Минкультуры, другие мрачно заявляют, что это «начало конца».

Колледж работает при «Московском театре под руководством Олега Табакова». После смерти мэтра, который скончался 12 марта в одной из столичных больниц от продолжительной болезни, художественным руководителем «Табакерки» стал Владимир Машков. В конце апреля он предложил переименовать культурное учреждение в «Театр Олега Табакова».