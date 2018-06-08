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Театральная школа Олега Табакова отказалась от набора абитуриентов

12:26 8.06.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В Театральной школе Олега Табакова заявили об отмене набора абитуриентов на 2018‐2019 годы. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на представителей учебной части учреждения.

О причинах прекращения занятий информация появится позднее, добавил замдиректора по учебно-методической работе Василий Жибцов.

«Набора на 2018-2019 учебный год не будет. Информация о причинах сегодня появится на нашем сайте», — уточнили в школе.

Московский театральный колледж Олега Табакова основан в 2008 году. Первый поток студентов начал обучение в школе с 1 сентября 2010 года. Их содержание, в том числе проживание, питание и обучение, полностью финансируется из средств столичного бюджета.

На момент написания новости сайт Театральной школы не работал.

В сообществе учреждения в социальной сети «ВКонтакте» пользователи публикуют возмущенные комментарии по поводу отмены набора.

«Зачем надо было тянуть время. Молодые актеры живут сценой, и для них это мечта. Но вы ставите крест на их мечтах, и на их карьере», — говорят люди.

Кто-то предлагает написать петицию в Минкультуры, другие мрачно заявляют, что это «начало конца».

Колледж работает при «Московском театре под руководством Олега Табакова». После смерти мэтра, который скончался 12 марта в одной из столичных больниц от продолжительной болезни, художественным руководителем «Табакерки» стал Владимир Машков. В конце апреля он предложил переименовать культурное учреждение в «Театр Олега Табакова».

Темы: Театр в России, Театральная критика в России
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Комментарии читателей
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08.06.2018, 20:17
Гость: Прохожий

О как!
Оказывается эта школа Табакова содержалась за счёт города...
08.06.2018, 17:38
Гость: flor

как же вы правы, паяцы задрали всех,страна им должна оказывается, сейчас из них или ефремовы вырастают или ахеджаковы или серебрянниковы, неоправдано много внимания к словам и действиям паяцев, эта небольшая ублюдочная прослойка бездельников вместе с шоугейбизнесом должна утратить свое значение и влияние, современная тусня не может быть авторитетом для общества
08.06.2018, 15:12
Гость: Олеся

детишек этих скоморох отправлять учиться ?
не надо им учиться.
Надо фонд открывать типа Хаматовой...типа благотворительный :))это отменная кормушка.
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