Генерал ФСБ попросил вернуть ему собранные на взятку Улюкаеву $2 млн

12:19

Генерал ФСБ Олег Феоктистов, один из организаторов "дела Улюкаева", попросил вернуть ему деньги, выделенные на оперативный эксперимент с экс-министром. Именно Феоктистов нашел 2 млн долларов наличными, с которыми министра экономического развития Алексея Улюкаева задержали у офиса "Роснефти" в 2016 году.

О том, что суд решит судьбу 2 млн долларов, с которыми задержали министра, еще 5 июня сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. По ее словам, на заседании решатся "вопросы о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора в части денежных средств". Однако более подробной информации она не привела.

Как пояснили Русской службе Би-би-си два собеседника, знакомых с материалами дела, но попросивших об анонимности в целях своей безопасности, с просьбой вернуть ему эти 2 млн долларов в Замоскворецкий суд обратился Олег Феоктистов. Заседание состоится 29 июня, его проведет судья Замоскворецкого суда Лариса Семенова, выносившая приговор Улюкаеву.

Зачитывая приговор экс-чиновнику 15 декабря 2017 года, судья Семенова сообщила, что судьба денег решится после вступления приговора в силу. Все остальные вещдоки - в том числе сумку, в которой глава "Роснефти" Игорь Сечин передавал Улюкаеву деньги, а также корзинку, где лежали колбаски "От Иваныча" и четыре бутылки вина, суд еще тогда постановил уничтожить.

Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за одобрение сделки по покупке "Башнефти". Бывшего министра задержали в офисе "Роснефти" при получении денег.