Мэр Сочи предложил сделать выходными дни матчей ЧМ-2018 в городе

13:47

Мэр Сочи Анатолий Пахомов рекомендовал руководителям всех местных предприятий и компаний сделать выходными шесть дней, в которые город будет принимать матчи Чемпионата Мира по футболу 2018.

Городские власти издали об этом специальное распоряжение, пишет "Интерфакс". В документе отмечается, что дополнительные дни отдыха снизят нагрузку на транспорт в дни проведения матчей.

Футбольные матчи группового этапа в Сочи пройдут на стадионе "Фишт" 15, 18, 23 и 26 июня. Поединок 1/8 финала - 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля. В Сочи сыграют команды Португалии, Испании, Бельгии, Панамы, Германии, Швеции, Австралии и Перу.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.