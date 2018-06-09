]]> ]]>
Главная В России Новости

Алексея Улюкаева доставили в колонию в Тверской области

11:43 9.06.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам заключения по обвинению во взятке, этапирован в колонию в Тверской области. Об этом сообщила РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

«От других осужденных мы узнали, что Улюкаев находится в колонии № 1 Тверской области. Это колония строгого режима, однако в ней мало рецидивистов. Больше именно „первоходок“», — рассказала Меркачева.

В конце мая источник ТАСС сообщил, что Алексей Улюкаев отправлен из СИЗО «Матросская тишина» в Москве, где он находился после вынесения приговора, в колонию. Куда этапировали бывшего министра экономического развития, собеседник агентства не сообщал.
 
Алексей Улюкаев, возглавлявший в тот момент Минэкономразвития, был задержан 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти». Его обвинили в получении взятки в два миллиона долларов, которую он требовал от главы компании Игоря Сечина.
 
Улюкаев свою вину категорически отрицал, заявляя, что стал жертвой провокации со стороны Сечина и генерала ФСБ Олега Феоктистова, бывшего главы службы безопасности компании. Их показания легли в основу приговора.

В декабре 2017 года Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Штраф, как сообщалось в начале июня, Улюкаев полностью выплатил

Темы: Дело Алексея Улюкаева
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.06.2018, 16:49
Гость: Бтр

С димоном ему было бы веселее там.
09.06.2018, 16:01
Гость: неравнодушная

Почему-то его жаль...похудел...
09.06.2018, 13:08
Гость: Беглый

Повезло !
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.