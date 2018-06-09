Алексея Улюкаева доставили в колонию в Тверской области

11:43

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам заключения по обвинению во взятке, этапирован в колонию в Тверской области. Об этом сообщила РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

«От других осужденных мы узнали, что Улюкаев находится в колонии № 1 Тверской области. Это колония строгого режима, однако в ней мало рецидивистов. Больше именно „первоходок“», — рассказала Меркачева.

В конце мая источник ТАСС сообщил, что Алексей Улюкаев отправлен из СИЗО «Матросская тишина» в Москве, где он находился после вынесения приговора, в колонию. Куда этапировали бывшего министра экономического развития, собеседник агентства не сообщал.

Алексей Улюкаев, возглавлявший в тот момент Минэкономразвития, был задержан 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти». Его обвинили в получении взятки в два миллиона долларов, которую он требовал от главы компании Игоря Сечина.

Улюкаев свою вину категорически отрицал, заявляя, что стал жертвой провокации со стороны Сечина и генерала ФСБ Олега Феоктистова, бывшего главы службы безопасности компании. Их показания легли в основу приговора.

В декабре 2017 года Улюкаев был приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Штраф, как сообщалось в начале июня, Улюкаев полностью выплатил