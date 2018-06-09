Минобороны изменит правила призыва на срочную службу

10:13

Минобороны собирается изменить правила призыва на срочную службу, пишет газета «Известия».

Так, призывники, которые были ранее признаны ограниченно годными к воинской службе, смогут добровольно пройти повторную медкомиссию. Отмечается, что данное изменение актуально для тех, кто планирует связать свою дальнейшую работу с силовыми структурами и абитуриентов военных вузов.

Кроме того, новобранцев планируется разделить на две категории: призывники, не имеющие воинских званий и пребывающие в запасе; призывники, не числящиеся в запасе, но имеющие воинские звания.

Для первой категории срок службы будет отсчитываться со дня присвоения звания, военный билет с записью «рядовой» такие бойцы должны получить «до убытия со сборного пункта субъекта федерации к месту прохождения военной службы». Для второй категории началом службы будет день приказа военкома субъекта федерации о направлении в воинскую часть.

Издание отмечает, что категория призывников, не числящихся в запасе, но имеющих воинские звания — новая. Это граждане, которые ранее при прохождении военно-медицинской комиссии были признаны ограниченно годными и зачислены в запас в звании «рядовой». Они могут пройти повторно медкомиссию, которая может установить, что рядовой здоров или годен к службе с незначительными ограничениями. В таком случае его зачисляют в категорию граждан, имеющих звание, но не пребывающих в запасе и такой гражданин подлежит призыву на общих основаниях.

Ежегодно от военной службы по состоянию здоровья освобождается около 30% призывников. Соответствующие изменения планируется внести в закон «О воинской обязанности и военной службе», а также в положение о призыве.