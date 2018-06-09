Сотруднику СИЗО грозит 6 лет тюрьмы за пытки заключенных

14:47

Прокурор в суде потребовал приговорить сотрудника следственного изолятора № 1 в Чите Алексея Кондратьева к 6,5 годам колонии.

Также срок грозит его коллеге Булату Содномову; сторона обвинения просит посадить его на 5 лет. Приговор станет известен 3 июля.

"Мы также просили назначить подсудимым наказание в соответствии с п. "а" ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия)", – рассказал "Право.ru" представитель потерпевшей стороны юрист Роман Сукачев, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права" и Забайкальским правозащитным центром.

Сотрудники СИЗО, как считает следствие, избили двоих заключенных, когда те убирались, за то, что они отказались дополнительно очистить помещение санитарного пропуска сборного отделения.

"Тогда работники СИЗО из чувства мести нанесли одному из осужденных сильный удар кулаком в грудь, причинив ему физическую боль. Затем они нанесли удар в область живота второму осужденному. Не ограничившись этим, оба сотрудника продолжили его избиение, нанося удары руками и ногами, обутыми в берцовые сапоги, по голове и телу потерпевшего", – рассказали в прокуратуре Забайкальского края.

В результате один заключенный лишился селезенки.