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Сотруднику СИЗО грозит 6 лет тюрьмы за пытки заключенных

14:47 9.06.2018
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Прокурор в суде потребовал приговорить сотрудника следственного изолятора № 1 в Чите Алексея Кондратьева к 6,5 годам колонии.

Также срок грозит его коллеге Булату Содномову; сторона обвинения просит посадить его на 5 лет. Приговор станет известен 3 июля.

"Мы также просили назначить подсудимым наказание в соответствии с п. "а" ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия)", – рассказал "Право.ru" представитель потерпевшей стороны юрист Роман Сукачев, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права" и Забайкальским правозащитным центром.

Сотрудники СИЗО, как считает следствие, избили двоих заключенных, когда те убирались, за то, что они отказались дополнительно очистить помещение санитарного пропуска сборного отделения.

"Тогда работники СИЗО из чувства мести нанесли одному из осужденных сильный удар кулаком в грудь, причинив ему физическую боль. Затем они нанесли удар в область живота второму осужденному. Не ограничившись этим, оба сотрудника продолжили его избиение, нанося удары руками и ногами, обутыми в берцовые сапоги, по голове и телу потерпевшего", – рассказали в прокуратуре Забайкальского края. 

В результате один заключенный лишился селезенки.

Темы: МВД России, Федеральная служба исполнения наказаний России
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Комментарии читателей
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09.06.2018, 19:36
Гость: справочка

Пусть в игру поиграют психологическую по примеру экспериментов с американскими студентами, описанную в книге "Психоэнергетика мышления".
Принцип таков:
две команды студентов поместили
одних - надзирателями тюрьмы
других - заключёнными.
Затем взяли и поменяли их местами.
А если поменять их местами ещё раз и ещё раз, что будет..........
_______________________
Но и это ещё не всё.
На теперешний момент весовую категорию "игроков" или "игрунов" чётко определять надо.
Сейчас ряхи у тюремщиков как у Виннипуха и тельце соответствует.
Да разве только у тюремщиков и надзирателей?
А кулачками очень многие решили помахать..........
Только вот за собой они почему-то этого незамечают.
09.06.2018, 19:25
Гость: 21 век

21-й век у нас только у техники.
Очень немногие перешагнули рубеж века 20-го с соответствующими знаниями, соображениями, в том числе и технических достижений.
Основная масса населения плавно катится в соображении в век 18-й, а то и более ранний, пользуясь, тем не менее плодами технических достижений теперь уже 21 века.
А "21 век" у одних - фод валютный зарубежный областной, по которому судятся уже третий год в нашей области и который куда-то исчез и где-то растворился, если верить сведениям Интернет-писателей.
У других "21 век" - это платная медицинская клиника с добиванием здоровых людей рекламными троллингами черезТВ и Интернет.
У третьих............
покопайтесь там у своих
09.06.2018, 19:06
Гость: Олег

ты с этими зк лично знаком? Или их дела изучил вдоль и поперек? Не суди на расстоянии, а то и прилетит тебе когда нибудь. Уфсиновец нашелся. Психопат ты обыкновенный, а не уфсиновец.
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