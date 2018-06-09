В России появится новый праздник

17:13

МЧС опубликовало проект указа президента о назначении в России Дня гражданской обороны.

Отмечаться День гражданской обороны будет 4 октября в честь дня основания местной противовоздушной обороны (МПВО), с которой началась система гражданской обороны России.

4 октября 1932 года принято считать днем рождения местной противовоздушной обороны.

"Исторической датой создания гражданской обороны в стране является 4 октября 1932 года, когда Совнарком СССР утвердил Положение ‎о противовоздушной обороне территории СССР. Этот документ послужил основой для создания организации, призванной решать сложные ‎и ответственные задачи по защите населения и экономики государства от нападения противника с воздуха", – рассказывают авторы документа.

Новый праздник предлагается учредить "в связи с высокой значимостью системы гражданской обороны в современном мире и в ознаменование 86-й годовщины со дня основания МПВО".

При этом уже существует всемирный День гражданской обороны, который отмечается 1 марта, в этот день в 1931 году французский генерал-медик Жорж Сен-Поль основал "Ассоциацию Женевских зон" – "зон безопасности". Он отмечается с 1990 года.