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В России появится новый праздник

17:13 9.06.2018
Изображение с сайта nov.apsheronsk-oms.ru
Изображение с сайта nov.apsheronsk-oms.ru
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МЧС опубликовало проект указа президента о назначении в России Дня гражданской обороны.

Отмечаться День гражданской обороны будет 4 октября в честь дня основания местной противовоздушной обороны (МПВО), с которой началась система гражданской обороны России.

4 октября 1932 года принято считать днем рождения местной противовоздушной обороны.

"Исторической датой создания гражданской обороны в стране является 4 октября 1932 года, когда Совнарком СССР утвердил Положение ‎о противовоздушной обороне территории СССР. Этот документ послужил основой для создания организации, призванной решать сложные ‎и ответственные задачи по защите населения и экономики государства от нападения противника с воздуха", – рассказывают авторы документа.

Новый праздник предлагается учредить "в связи с высокой значимостью системы гражданской обороны в современном мире и в ознаменование 86-й годовщины со дня основания МПВО".

При этом уже существует всемирный День гражданской обороны, который отмечается 1 марта, в этот день в 1931 году французский генерал-медик Жорж Сен-Поль основал "Ассоциацию Женевских зон" – "зон безопасности". Он отмечается с 1990 года.

Темы: Россия, Праздничные дни и памятные даты в России
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Комментарии читателей
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09.06.2018, 18:26
Гость: Я с

уважением отношусь ко всем профессиям и понимаю учреждение праздников. Но то, что происходит в последние годы вовочкиного "правления", с праздниками и беспрерывными "гулянками" назвать иначе, как "поздней брежнинианой", невозможно.
Точнее, "путинианой".
09.06.2018, 17:36
Гость: справочка

А нам того, что есть, видимо маловато будет.
Скоро дома все разрушите.
Пора бы уже Отцам - преемникам отрасли "энергетика", потерявшим саои СНиП и СП где-то, познакомиться с нормами СанПиН.
09.06.2018, 17:27
Гость: 7 октября 1952 года родился Владимир Владимирович Путин

Вот, и надо 7 октября считать Праздничным Днём.
И ещё в этот день родились Бри Олсон и Йенсен Елена, и 9 генералов.
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