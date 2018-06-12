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В результате столкновения катамарана и баржи на Волге погибли 11 человек

11:00 12.06.2018

Минувшей ночью в акватории Волги в районе центральной набережной Волгограда частный прогулочный катамаран столкнулся с баржей. В результате столкновения 11 человек погибли, всего на борту было 16 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото с сайта bloknot-volgograd.ru

Источник агентства также сообщил, что на катамаране, по предварительным данным, проводилась частная вечеринка. Как минимум часть людей была в состоянии алкогольного опьянения.

Большинство тел было извлечено из самого катамарана, люди не успели выбраться из кают, когда судно перевернулось и его понесло течением.

Уже стало известно имя владельца катамарана. По предварительной информации, 15-метровый катамаран принадлежит  Дмитрию Хахалеву. Именно он и был за рулем, сообщает издание "Блокнот Волгограда". Дмитрий Хахалев - бывший глава Калачёвского района Волгоградской области и экс-депутат волгоградской гордумы.

В 2009 году он получил 4 года лишения свободы по пяти статьям: изнасилование, хулиганство с применением оружия, причинение вреда здоровью, нанесение побоев и оскорбление сотрудников полиции. На тот момент он уже трудился на посту главы администрации Калачевского района. 

Фото с сайта bloknot-volgograd.ru

Темы: Волгоград, Кораблекрушения и происшествия на воде, Происшествия
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Комментарии читателей
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12.06.2018, 12:55
Гость: Александр

....как матрос сопоставимой "прогулочной яхты", осмелюсь утверждать, что на катамаране не было не то, что ни одного трезвого, но и просто "стоящего на ногах". Мозг был отключен у всех подряд напрочь. Столкновение судов вполне может предотвратить любой ОТНОСИТЕЛЬНО ТРЕЗВЫЙ вахтенный матрос - первогодок, но, очевидно и такого на палубе не было.
12.06.2018, 12:17
Гость: Алекс

Имя еще как у судьи этой хахалевой, надеюсь ога была в одной их кают, даже не жалко этих людей .
12.06.2018, 11:54
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

По данным Волгоградской Городской Думы Дмитрий Хахалев родился 22.12.1975 года.
Образование: незаконченное высшее.
Две девушки обвинили в сексуальных домогательствах бывшего депутата Волгоградской городской думы, бывшего главу Калачевского района Волгоградской области Дмитрия Хахалева. Якобы он насильно удерживал их на яхте напротив центра Волгограда, бил и пытался надругаться в различной форме. Сам Дмитрий Хахалев настаивает на своей невиновности. Кто из них говорит правду и что на самом деле произошло на яхте, уже разбирается Южное следственное управление на транспорте.
19 июля 2017
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