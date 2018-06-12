В результате столкновения катамарана и баржи на Волге погибли 11 человек

11:00

Минувшей ночью в акватории Волги в районе центральной набережной Волгограда частный прогулочный катамаран столкнулся с баржей. В результате столкновения 11 человек погибли, всего на борту было 16 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото с сайта bloknot-volgograd.ru

Источник агентства также сообщил, что на катамаране, по предварительным данным, проводилась частная вечеринка. Как минимум часть людей была в состоянии алкогольного опьянения.

Большинство тел было извлечено из самого катамарана, люди не успели выбраться из кают, когда судно перевернулось и его понесло течением.

Уже стало известно имя владельца катамарана. По предварительной информации, 15-метровый катамаран принадлежит Дмитрию Хахалеву. Именно он и был за рулем, сообщает издание "Блокнот Волгограда". Дмитрий Хахалев - бывший глава Калачёвского района Волгоградской области и экс-депутат волгоградской гордумы.

В 2009 году он получил 4 года лишения свободы по пяти статьям: изнасилование, хулиганство с применением оружия, причинение вреда здоровью, нанесение побоев и оскорбление сотрудников полиции. На тот момент он уже трудился на посту главы администрации Калачевского района.

Фото с сайта bloknot-volgograd.ru