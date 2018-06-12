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В День России Владимир Путин вручил государственные награды

15:06 12.06.2018

В День России президент страны Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии 2017 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности, сообщает пресс-служба Кремля.

Фото с сайта kremlin.ru

Государственной премии в области науки и технологий 2017 года удостоен коллектив научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук: Михаил Алфимов, Сергей Громов и Александр Чибисов. В числе лауреатов также академик, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов и доктор биологических наук Евгений Рогаев.

Премия в области литературы и искусства 2017 года присуждена генеральному директору калининградского Музея Мирового океана Светлане Сивковой, художественному руководителю Санкт-Петербургской академической филармонии Юрию Темирканову и художественному руководителю Санкт-Петербургского академического театра балета Борису Эйфману.

Лауреатом Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2017 года стала Ирина Антонова, президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина.

Темы: Награды и премии в России, Праздники в России и за рубежом, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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12.06.2018, 21:02
Гость: за выдающиеся

достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности
-- Заметьте, никого не наградили за заслуги в труде в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях производства.
Знаково. Т.е. ЭТО государству не нужно.
12.06.2018, 19:02
Гость: Николай

Награждены достойные люди, действительно заслужили. Достаточно хорошо знаю по делам Сивкову-директора музея Мирового Океана, прекрасного организатора и руководителя. Таких бы побольше..
12.06.2018, 17:35
Гость: Крутой

Постоянно награждают одних и тех же, особенно среди деятелей искусства. Ну не может человек всю жизнь пахать как папа карло и творить до ста лет. Получается, что награждают не человека, а должность, которую он занимает.
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