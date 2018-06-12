В День России Владимир Путин вручил государственные награды

15:06

В День России президент страны Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии 2017 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности, сообщает пресс-служба Кремля.

Фото с сайта kremlin.ru

Государственной премии в области науки и технологий 2017 года удостоен коллектив научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук: Михаил Алфимов, Сергей Громов и Александр Чибисов. В числе лауреатов также академик, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов и доктор биологических наук Евгений Рогаев.

Премия в области литературы и искусства 2017 года присуждена генеральному директору калининградского Музея Мирового океана Светлане Сивковой, художественному руководителю Санкт-Петербургской академической филармонии Юрию Темирканову и художественному руководителю Санкт-Петербургского академического театра балета Борису Эйфману.

Лауреатом Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2017 года стала Ирина Антонова, президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина.