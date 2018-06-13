В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций против Сирии

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Министерство юстиции США обвинило пять граждан России, сотрудников компании "Совфрахт", и трех сирийцев в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в нарушение американских санкций, пишет РИА Новости.

По данным минюста, восемь предпринимателей из России и Сирии "вступили в сговор с целью отправки топлива в Сирию и перевода долларов США в эту страну и (на счета) находящихся под санкциями лиц в нарушение экономических санкции США в отношении Сирии и Крыма без получения необходимой лицензии министерства финансов".

Обвинение выдвинуто против сотрудников "Совфрахта" Иваны Окороковой, Ильи Логинова, Карена Степаняна, Алексея Конкова и Людмилы Шмельковой. Трое граждан Сирии, по данным минюста США, также представляли интересы российской компании. Всем им, помимо нарушения санкций, вменяется отмывание денег, в общей сложности за эти преступления может грозить до 25 лет тюрьмы.

Санкции против Сирии, введенные США и ЕС, включают нефтяное эмбарго, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка, находящихся в Евросоюзе, экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут использовать для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи.