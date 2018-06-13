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В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций против Сирии

07:57 13.06.2018
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Министерство юстиции США обвинило пять граждан России, сотрудников компании "Совфрахт", и трех сирийцев в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в нарушение американских санкций, пишет РИА Новости.

По данным минюста, восемь предпринимателей из России и Сирии "вступили в сговор с целью отправки топлива в Сирию и перевода долларов США в эту страну и (на счета) находящихся под санкциями лиц в нарушение экономических санкции США в отношении Сирии и Крыма без получения необходимой лицензии министерства финансов".

Обвинение выдвинуто против сотрудников "Совфрахта" Иваны Окороковой, Ильи Логинова, Карена Степаняна, Алексея Конкова и Людмилы Шмельковой. Трое граждан Сирии, по данным минюста США, также представляли интересы российской компании. Всем им, помимо нарушения санкций, вменяется отмывание денег, в общей сложности за эти преступления может грозить до 25 лет тюрьмы.

Санкции против Сирии, введенные США и ЕС, включают нефтяное эмбарго, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка, находящихся в Евросоюзе, экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут использовать для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата интернета и телефонной связи.

Темы: Россия, Сирия, США, Двойные стандарты и издержки демократии США
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Комментарии читателей
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13.06.2018, 13:58
Гость: из киева

Теперь "Совфрахт" - очевидный кандидат в санкционный список, а это очень крупная российская логистическая компания.
А, казалось бы, чего проще - завезти авиатопливо в Сирию российским военным танкером?
13.06.2018, 13:33
Гость: gvozd

с целью отправки топлива в Сирию и перевода долларов США в эту страну
--
кроме того что это Бред политический, это еще и бред финансовый.
кстати, а зачем отправлять топливо в нефтедобывающую страну?
ах да, потому что Окупационная армия педостана отжала сирийские заводы и месторождения..
13.06.2018, 10:21
Гость: VK

Пора прикрыть американскую лавочку.
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