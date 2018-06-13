]]> ]]>
Главная В России Новости

Депутат ГД призвала не вступать в интимные связи с иностранцами во время ЧМ

21:41 13.06.2018
Тамара Плетнёва. Фото с сайта newsnn.ru

Депутат Госдумы, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала россиянок не вступать в интимные связи с иностранцами во время чемпионата мира по футболу в России.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» она сообщила, что подобное поведение соотечественниц приводит к рождению детей в неполных семьях.

«Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда [вернуться – прим. ГМ]. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребёнка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их».

Плетнёва рассказала, что опыт Олимпиады-80 привёл к появлению в стране множества матерей-одиночек.

«Что я могу сказать ещё? Что найдутся девушки, которые встретятся и потом родят? Может, найдутся, а может, нет, я надеюсь. Уже в голове что-нибудь проясняется. Эти детишки потом страдают и страдали, ещё со времён советской власти. Хорошо, если ещё одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и всё, и они остаются тут с мамой».

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

Ожидается, что в столицу в рамках чемпионата приедет до одного миллиона болельщиков.

Темы: Россия, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Государственная Дума РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.06.2018, 02:55
Гость: Это разве проблема для потёмкинской деревни?

Чтобы решить проблему ,выдвинутую как болезненную депутатом коммунисткой, надо просто дорисовать счастливых молодых людей,как это сделали в Ростове.А молодежь отправить по мосту в Крым.
"Ростов-на-Дону готов к чемпионату мира – новый аэропорт Платов, стадион и парк вокруг него построены. Общие затраты на подготовку южной столицы к ЧМ-2018 составили более ста миллиардов рублей из бюджетов разных уровней и карманов инвесторов.
Счастливые люди с цветами, шарфиками и флагами радостно машут из окон участникам чемпионата мира. Связки воздушных шариков готовы вот-вот сорваться и улететь в небо. Мальчик в подтяжках играет на скрипке. Нет, чемпионат мира еще не начался, и все эти люди не сошли с ума – они просто нарисованы".
14.06.2018, 02:52
Гость: Мерзкая баба.

Не иначе как зоофилка!Она еще не вступила в общество Борцов с Природными Инстинктами Женского Организма(БсПИЖО)под руководством извращенки Мизулиной?И куда смотрит церковь?
14.06.2018, 02:42
Гость: Зависть движет комиссаршей

Так молодежь взяла и послушала эту завистливую старушенцию.А не надо было идти в депутаты и так стремительно стареть !
Все комментарии (12)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.