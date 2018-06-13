Большой российский дипломатический тупик, или Зачем кормить «дармоедов»

То, что какие-то страны готовы заплатить нам некую сумму денег за какие-то товары, категорически не делает их нашими друзьями

В последнее время в России стало модно ругать советское руководство за то, что оно якобы выбрасывало на ветер деньги, поддерживая просоветские правительства за рубежом, и превозносить мудрость Александра III, заявившего, что у нашей страны есть всего два союзника – ее армия и флот...

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Вот только при этом не стоит забывать о том, что, несмотря на определенные личные достоинства, Александра III сложно было назвать гением внешней политики. Он умудрился поссориться с дружественными болгарами и, несмотря на ожидания жителей Центральной Азии, гарантировал британцам, что не будет продвигаться на юг. А также – фактически направил Россию на путь, ведущий к участию страны в Первой мировой войне в составе Антанты. И все это позволяет усомниться в нем как в авторитете в сфере внешней политики.

На днях автор этих строк стал свидетелем того, как видный представитель одной право-патриотической организации активно доказывал в Интернете, что одним из самых больших прегрешений советской власти было содержание за счет СССР иностранных «дармоедов». Мол, эти деньги можно было бы с большей пользой потратить дома. Более того, молодой человек активно убеждал своих собеседников в том, что никакие союзники России в принципе не нужны – целее будут деньги.

Удивительно, но этот парень искренне считает себя мудрее всех руководителей стран-членов НАТО вместе взятых и даже Китая.

Мало кто сегодня задумывается над тем, как официальный Пекин в свое время умудрился добиться, вопреки воле США, мирового признания КНР и выхода из ООН Тайваня. Ведь при основании Организации Объединенных Наций гоминьдановская республика была одним из ее учредителей, и она осталась членом ООН даже после победы в 1949 году в материковом Китае коммунистов.

Вашингтон стремился блокировать буквально каждый шаг Пекина, но, несмотря на это, в 1971 году Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за то, чтобы представителем народа Китая на международной арене стала именно КНР.

Секрет успеха Пекина был достаточно прост. Несмотря на то, что послевоенный Китай был еще очень беден и жил буквально впроголодь, китайские коммунисты умудрялись делиться даже последним куском хлеба с беднейшими странами Азии и Африки, заручаясь их признанием и дипломатической поддержкой. Результатом такой политики стало возникновение в ООН в начале 1970-х прокитайского большинства. И, несмотря на всю «расточительность», экономика КНР является сегодня одной из мощнейших на планете.

У СССР до войны, за исключением Монголии и Тувы, союзников практически не было. Но зато был Коминтерн. Москва не могла опереться в 1920-е – 1930-е годы на иностранные правительства, но пользовалась поддержкой многочисленных иностранных коммунистов. А учитывая популярность левых идей, сочувствующих Москве людей можно было встретить в различных странах мира повсеместно – от бытовок на свалках до кабинетов разведок и коридоров королевских дворцов.

Западные правительства боялись предпринимать что-либо против советского государства, опасаясь ответных мер со стороны «тайных коммунистов» у себя дома. По линии Коминтерна и работающих с прокоммунистически настроенными людьми спецслужб в Москву поступал настоящий вал научно-технической, военной и политической информации. Да, на содержание Коминтерна выделялись средства, но в ответ Советский Союз получал абсолютно бесплатно чертежи целых заводов и документы по ядерной проблематике.

После же расформирования Коминтерна Советский Союз умудрился в результате освобождения Европы от нацистов, а затем антиколониального движения в странах Третьего мира сформировать целую плеяду левых режимов, которые свыше 40 лет шли в фарватере советской внешней политики. И в результате этого различные санкции и бойкоты были для Советского Союза относительно безболезненными, чего, увы, нельзя сказать о нашей стране сегодня.

Благодаря аккуратно выстроенной внешней политике из Москвы в послевоенные времена де-факто управлялась ощутимо большая территория, чем на пике могущества Российской империи. А вражеским войскам, задумавшим гипотетический бросок на Москву, пришлось бы сначала преодолеть вал из союзных нам стран.

Сегодня, увы, дела обстоят строго наоборот. Буферная зона между Россией и Западом прекратила свое существование. А натовские военные, словно дома, чувствуют себя в Прибалтике и на Украине, откуда всего несколько сот километров до Москвы. На голосованиях же в ходе заседаний Совбеза ООН российские представители зачастую остаются в гордом одиночестве.

Хотя иностранные элиты прекрасно осознают всю абсурдность обвинений в адрес России, например, по украинскому вопросу, союзнические обязательства перед США обязывают их откровенно «включать дурака».

Любой адекватный человек, банально зайдя на YouTube, может собственными глазами и ушами убедиться, к примеру, в том, что кричалки «москалей на ножи» имели место в Киеве и Львове еще за несколько недель до ухода Крыма в состав России. Что еще задолго до начала Майдана подготовка его боевиков проходила на западных военных базах, и занятия эти посещал народный депутат и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Что огонь на поражение по людям, находившимся на улицах Киева в феврале 2014 года, вели снайперы из зданий, находившихся на подконтрольной майдановцам территории. А прямо со сцены Майдана звучали призывы при стрельбе «не попасть в спину своим».

Кроме того, тот же YouTube может позволить легко разобраться в истинных причинах массового убийства 2 мая в Одессе и дать ответ на вопрос – кто на самом деле бомбит Донбасс.

Однако западные страны это нисколько не волнует. У США есть союзники, которые будут «кивать» Вашингтону при любых внешнеполитических обстоятельствах, и завтра смогут, не моргнув даже глазом, обвинить Россию, например, в геноциде жирафов в Антарктиде, приведя в качестве доказательства полное отсутствие оных на Южном полюсе. И все это проглотят.

А было бы у нас 80 - 90 стабильных союзников в ООН, то, скорее всего, абсурдного санкционного давления на Россию либо не началось в принципе, либо оно было бы ощутимо слабее, а Крым с большой долей вероятности считали бы уже частью России даже на уровне Организации Объединенных Наций.

Торгующаяся за каждую копейку при строительстве газопровода, но отказывающаяся признать Крым Россией Турция – это не союзник, а всего лишь попутчик. Заявляющий о намерении купить С-400 и сразу после этого кричащий о своем желании вступить в НАТО Катар – из той же оперы. То, что они готовы заплатить нам N-ую сумму денег за какие-то товары, категорически не делает их нашими друзьями. Логика политика от логики продавца все-таки должна отличаться.

Небогатые Сербия и Болгария не способны дать нам столько денег, сколько дает Турция, и даже, наоборот, склонны просить что-то для себя. Однако при правильно выстроенных отношениях они могут дать нам нечто большее, чем деньги – свою внешнеполитическую поддержку.

И если мы хотим иметь признание и помощь со стороны небольших и небогатых стран – то они в свою очередь захотят увидеть в нас экономическую перспективу, которая сделает их независимыми от США и ЕС.

Либо – идеологию, сопоставимую по привлекательности с коммунизмом 1930-х – 1940-х годов, чего у нас пока, увы, нет. И над чем нам срочно пора задумываться. Если мы только не хотим повторить печальную участь Российской империи образца начала ХХ века...

