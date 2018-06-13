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В Волгограде после аварии катамарана задержали владельца лодочной станции

09:31 13.06.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Волгограде задержали владельца лодочной станции, откуда в акваторию Волги вышел катамаран, позже столкнувшийся с баржей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

Как отмечают следователи, директор компании «Пристань», владеющий лодочной станцией, не попытался предотвратить выход катамарана в акваторию Волги.

Также в рамках расследования проходят обыски в жилище владельца катамарана Дмитрия Хахалева, который управлял судном в момент аварии.

В Волгограде 11 июня прогулочный катамаран столкнулся с баржей, в результате погибли 11 человек. СК завел уголовное дело по факту аварии. Предполагается, что она произошла из-за нарушения правил управления катамараном.

Следствие возложило ответственность за столкновение на капитана катамарана Дмитрия Хахалева, который также погиб в результате аварии. Судмедэксперты обнаружили у него в крови 2,17 промилле алкоголя, что соответствует средней степени алкогольного опьянения.

Хахалев, прежде занимавший должность главы Калачевского района Волгоградской области, в 2009 году был осужден на четыре года колонии по пяти статьям УК. В частности, его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и стрельбе из ружья на базе отдыха в 2008 году.

Темы: Волгоград, Волгоградская область, Кораблекрушения и происшествия на воде
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Комментарии читателей
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13.06.2018, 15:13
Гость: Сергей

А не родственник ли он подмосковной Хахалевой? Дело "пьяного мальчика"?
Фамилия достаточно редкая. Писали, что муж у нее был судимым и влиятельным.
13.06.2018, 14:17
Гость: В

организациях перед выездом водителей проверяют на состояние здоровья (я об автомобилях). А вот частников перед выездом никто не проверяет. У меня машина стоит на платной стоянке. Я когда захотел, тогда и поехал. Дежурный лишь отмечает въезд-выезд. Было бы странно, чтобы дежурный или владелец стоянки проверял моё состояние. В данном случае владелец лодочной станции - стрелочник. Как он может запретить? Попробуй запретить, тогда у него лодочной станции не будет.
13.06.2018, 13:18
Гость: Ося

"- А не было ли у тебя умысла на теракт?!" (фильм "место встречи изменить нельзя")
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