В Волгограде после аварии катамарана задержали владельца лодочной станции

09:31

В Волгограде задержали владельца лодочной станции, откуда в акваторию Волги вышел катамаран, позже столкнувшийся с баржей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

Как отмечают следователи, директор компании «Пристань», владеющий лодочной станцией, не попытался предотвратить выход катамарана в акваторию Волги.

Также в рамках расследования проходят обыски в жилище владельца катамарана Дмитрия Хахалева, который управлял судном в момент аварии.

В Волгограде 11 июня прогулочный катамаран столкнулся с баржей, в результате погибли 11 человек. СК завел уголовное дело по факту аварии. Предполагается, что она произошла из-за нарушения правил управления катамараном.

Следствие возложило ответственность за столкновение на капитана катамарана Дмитрия Хахалева, который также погиб в результате аварии. Судмедэксперты обнаружили у него в крови 2,17 промилле алкоголя, что соответствует средней степени алкогольного опьянения.

Хахалев, прежде занимавший должность главы Калачевского района Волгоградской области, в 2009 году был осужден на четыре года колонии по пяти статьям УК. В частности, его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и стрельбе из ружья на базе отдыха в 2008 году.