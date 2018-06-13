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В Крыму полностью восстановлено энергоснабжение

18:53 13.06.2018
© KM.RU, Святослав Князев
© KM.RU, Святослав Князев
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Энергоснабжение Крыма было полностью восстановлено в среду в 17:22. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

По данным ведомства, без света оставались примерно 2,5 млн человек: 2,3 млн – в Республике Крым и Севастополе, 135 тыс человек – в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось о массовом отключении электричества в городах и районах полуострова. Как заявили в Минэнерго РФ, на ПС 500 кВ "Тамань" в результате срабатывания автоматики произошло погашение автотрансформаторов 1 и 2.

Через подстанцию "Тамань" проходят все четыре нитки энергомоста из Краснодарского края в Крым. Энергомост до июня обеспечивал полуостров 800 МВт из 1330 МВт, которыми располагал регион. С 1 июня переток электроэнергии в Крымскую энергосистему по энергомосту был увеличен до 850 МВт.

Темы: Крым
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Комментарии читателей
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13.06.2018, 22:03
Гость: ВВВ

Да идите вы со своим Грудининым... В (К)ПРФ.
13.06.2018, 21:38
Гость: 48

Чубайсовские ребята сотворят еще много чего. Иметь такую схему, приводящую к подобным авариям, это дел чубайсят!
13.06.2018, 19:51
Гость: Уверен в одном

При товарище Грудинине этого бы не произошло!
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