В Крыму полностью восстановлено энергоснабжение

18:53

Энергоснабжение Крыма было полностью восстановлено в среду в 17:22. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

По данным ведомства, без света оставались примерно 2,5 млн человек: 2,3 млн – в Республике Крым и Севастополе, 135 тыс человек – в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось о массовом отключении электричества в городах и районах полуострова. Как заявили в Минэнерго РФ, на ПС 500 кВ "Тамань" в результате срабатывания автоматики произошло погашение автотрансформаторов 1 и 2.

Через подстанцию "Тамань" проходят все четыре нитки энергомоста из Краснодарского края в Крым. Энергомост до июня обеспечивал полуостров 800 МВт из 1330 МВт, которыми располагал регион. С 1 июня переток электроэнергии в Крымскую энергосистему по энергомосту был увеличен до 850 МВт.