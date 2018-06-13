]]> ]]>
Главная В России Новости

«Почта России» просит отложить снижение беспошлинного порога на посылки

12:16 13.06.2018
Материалы по теме:

«Почта России» предложила правительству РФ перенести снижение беспошлинного порога для посылок из-за зарубежных интернет-магазине с 1 тысячи евро до 200 евро на начало 2021 года, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что доходы «Почты России» от услуг компаниям в интернет-торговле в 2017 году составили 30% от всей выручки, а доля на трансграничном рынке — 97%. Кроме того «Почта России» реализует совместно с ВТБ проект по созданию 40 логистических распределительных центров стоимостью 35 миллиардов рублей. В случае снижения беспошлинного порога ожидается снижение выручки от посылок, что, в свою очередь, может привести к остановке проекта с ВТБ.

По мнению руководства «Почты России» ситуацию можно изменить с помощью автоматического взимания пошлины при покупке в интернет-магазине. Проект сейчас разрабатывается к внедрению с Федеральной таможенной службой.

В «Почте России» также отмечают негативный зарубежный опыт снижения беспошлинного порога. Так в Швеции в начале 2018 года отменили освобождение от уплаты НДС в отношении ввозимых товаров в электронной торговле. В итоге потребители стали отказываться от заказанных онлайн-товаров, что привело к затовариванию складов в почтовых отделениях и к увеличению расходов шведского почтового оператора, обязанного покрывать стоимость возвратных отправлений.

На текущий момент проект Минфина подразумевает снижение беспошлинного порога до 500 евро с 1 июля 2018 года и до 200 евро с 1 января 2019 года. 

Темы: интернет-магазин, Интернет-компании, Интернет-магазин, «Почта России»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.