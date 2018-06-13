«Почта России» просит отложить снижение беспошлинного порога на посылки

12:16

«Почта России» предложила правительству РФ перенести снижение беспошлинного порога для посылок из-за зарубежных интернет-магазине с 1 тысячи евро до 200 евро на начало 2021 года, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что доходы «Почты России» от услуг компаниям в интернет-торговле в 2017 году составили 30% от всей выручки, а доля на трансграничном рынке — 97%. Кроме того «Почта России» реализует совместно с ВТБ проект по созданию 40 логистических распределительных центров стоимостью 35 миллиардов рублей. В случае снижения беспошлинного порога ожидается снижение выручки от посылок, что, в свою очередь, может привести к остановке проекта с ВТБ.

По мнению руководства «Почты России» ситуацию можно изменить с помощью автоматического взимания пошлины при покупке в интернет-магазине. Проект сейчас разрабатывается к внедрению с Федеральной таможенной службой.

В «Почте России» также отмечают негативный зарубежный опыт снижения беспошлинного порога. Так в Швеции в начале 2018 года отменили освобождение от уплаты НДС в отношении ввозимых товаров в электронной торговле. В итоге потребители стали отказываться от заказанных онлайн-товаров, что привело к затовариванию складов в почтовых отделениях и к увеличению расходов шведского почтового оператора, обязанного покрывать стоимость возвратных отправлений.

На текущий момент проект Минфина подразумевает снижение беспошлинного порога до 500 евро с 1 июля 2018 года и до 200 евро с 1 января 2019 года.