Главу Серпуховского района Александра Шестуна задержали

14:02

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун задержан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам источника «Интерфакса», Шестуна задержали после проведения обыска у него в офисе.

Ранее пресс-секретарь главы Серпуховского района Влада Русина сообщила агенству про обыск в доме Шестуна; также он сам написал об этом в инстаграме. По словам Русиной, обыск начался около 6:40 его проводили вооруженные люди в масках. Пресс-секретарь главы Серпуховского района не сообщила, какое ведомство они представляли.

По мнению Русиной, в доме Шестуна могли искать аудиозапись, которую он упоминал в своем обращении к президенту России Владимиру Путину. Также обыск мог быть связан с митингами против мусорного полигона «Лесная», заявила пресс-секретарь Шестуна. «Плюс это может быть желание не допустить его на выборы, через неделю практически начнется регистрация», — добавила она.

Официально о задержании главы Серпуховского района и обысках у него пока не сообщалось.

В начале апреля в администрации Серпуховского района прошли обыски. Шестун связал приход силовиков с тем, что власти района разрешили провести митинг против полигона «Лесная». Он прошел 14 апреля в поселке Большевик Серпуховского района.

9 апреля Шестун выложил видеообращение к жителям Серпуховского района, заявив, что власти Подмосковья потребовали от него не согласовывать митинг против полигона и не участвовать в выборах главы района в сентябре 2018 года. Видео содержало аудиозапись разговора Шестуна с человеком, которого он представил как главу администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова.

Вскоре после этого Шестун опубликовал видеообращение к Путину, в котором заявил, что его принуждали уйти в отставку под угрозой возбуждения уголовного дела. В ролик были включены несколько аудиозаписей разговоров Шестуна, в частности, с человеком, которого он назвал начальником управления «К» ФСБ Иваном Ткачевым. Собеседник, которого Шестун представил как Ткачева, убеждал главу Серпуховского района подать в отставку, утверждая, что в противном случае его «катком переедут».