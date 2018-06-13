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Главу Серпуховского района Александра Шестуна задержали

14:02 13.06.2018
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун задержан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 

По словам источника «Интерфакса», Шестуна задержали после проведения обыска у него в офисе.

Ранее пресс-секретарь главы Серпуховского района Влада Русина сообщила агенству про обыск в доме Шестуна; также он сам написал об этом в инстаграме. По словам Русиной, обыск начался около 6:40 его проводили вооруженные люди в масках. Пресс-секретарь главы Серпуховского района не сообщила, какое ведомство они представляли.

По мнению Русиной, в доме Шестуна могли искать аудиозапись, которую он упоминал в своем обращении к президенту России Владимиру Путину. Также обыск мог быть связан с митингами против мусорного полигона «Лесная», заявила пресс-секретарь Шестуна. «Плюс это может быть желание не допустить его на выборы, через неделю практически начнется регистрация», — добавила она.

Официально о задержании главы Серпуховского района и обысках у него пока не сообщалось.

В начале апреля в администрации Серпуховского района прошли обыски. Шестун связал приход силовиков с тем, что власти района разрешили провести митинг против полигона «Лесная». Он прошел 14 апреля в поселке Большевик Серпуховского района.

9 апреля Шестун выложил видеообращение к жителям Серпуховского района, заявив, что власти Подмосковья потребовали от него не согласовывать митинг против полигона и не участвовать в выборах главы района в сентябре 2018 года. Видео содержало аудиозапись разговора Шестуна с человеком, которого он представил как главу администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова.

Вскоре после этого Шестун опубликовал видеообращение к Путину, в котором заявил, что его принуждали уйти в отставку под угрозой возбуждения уголовного дела. В ролик были включены несколько аудиозаписей разговоров Шестуна, в частности, с человеком, которого он назвал начальником управления «К» ФСБ Иваном Ткачевым. Собеседник, которого Шестун представил как Ткачева, убеждал главу Серпуховского района подать в отставку, утверждая, что в противном случае его «катком переедут».

Темы: Московская область, Расследования в России
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Комментарии читателей
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13.06.2018, 19:12
Гость: Сергей

Надеюсь, придёт время когда всех этих ,кто угрожал ему,повезут на Колыму.И остальных тоже.
13.06.2018, 17:17
Гость: Карл Маркс

Как же неимоверно трудно невору в российской власти!
Каким чудом Шестун досидел в кресле до сегодняшнего дня? Ведь главная забота сегодняшнего нашего государства -выкорчевать всех честных людей из власти. Давно уже нет губернатора Лебедя губернатора Евдокимова депутата Немцова.Сидит Урлашов. Не допущен под надуманным предлогом до выборов Навальный. Поляна зачищена для воров.
13.06.2018, 16:57
Гость: Беглый

Смелый дядька, жаль уничтожат человека.
В любом случае спасибо за поступок.
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