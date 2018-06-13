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Жириновский предложил запретить раздел жилья после развода

10:23 13.06.2018
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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский намерен добиться запрета на раздел жилья на доли после развода.

«Мы постараемся запретить любой раздел жилья после развода в семье на любые доли - вообще никаких долей», - сказал В.Жириновский.

По его словам, размен и продажа жилья по частям является трагедией для семей.

Он также предложил решать споры супругов о том, с кем останется ребенок после развода, путем передачи детей в третьи семьи.

«Во всех странах мира в случае спора между бывшими родителями ребенок передается в третью семью. Все споры прекращаются. У нас этого нет. Мы это введем в Семейный кодекс РФ», - заявил В.Жириновский.

Политик также отметил, что в связи с неразрешенностью данного вопроса один из родителей может годами искать своего ребенка.

Темы: Развод и проблемы неудачных браков, Недвижимость, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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13.06.2018, 15:45
Гость: Такк все еще шут,

или уже придурок?!Ох уж этот Жирик!
13.06.2018, 15:43
Гость: *

"Более маразматичного закона придумать просто невозможно, когда в квартире продаётся доля" - а каким образом делить квартиру при разводе, если экс-супруга начнет выделываться?
13.06.2018, 15:40
Гость: *

"зарплату получать в сотни тысяч рублей" - зарплата депутаны госдуры уже сейчас 800 000 рублей, а к тому времени, когда Жирику стольник стукнет - уже на миллионы считать будут.
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