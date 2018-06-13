Жириновский предложил запретить раздел жилья после развода

10:23

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский намерен добиться запрета на раздел жилья на доли после развода.

«Мы постараемся запретить любой раздел жилья после развода в семье на любые доли - вообще никаких долей», - сказал В.Жириновский.

По его словам, размен и продажа жилья по частям является трагедией для семей.

Он также предложил решать споры супругов о том, с кем останется ребенок после развода, путем передачи детей в третьи семьи.

«Во всех странах мира в случае спора между бывшими родителями ребенок передается в третью семью. Все споры прекращаются. У нас этого нет. Мы это введем в Семейный кодекс РФ», - заявил В.Жириновский.

Политик также отметил, что в связи с неразрешенностью данного вопроса один из родителей может годами искать своего ребенка.