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КПРФ и ЛДПР могут получить 2 млрд рублей за участие в президентских выборах

10:31 14.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Партии КПРФ и ЛДПР могут получить за участие в прошедших выборах президента в общей сложности 1,94 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

По данным агентства, это предусматривает соответствующая поправка к законопроекту о финансировании партий, одобренная профильным комитетом Госдумы. Документ, предполагающий повысить «стоимость» голоса избирателя на президентских выборах с 20 до 152 рублей, планируется рассмотреть в Госдуме сегодня, 14 июня.

В случае принятия данного документа, по итогам президентской кампании 2018 года финансирование партий ЛДПР и КПРФ будет увеличено в 7,6 раз. Кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин на президентских выборах набрал 8,65 млн голосов (11,77%), Владимир Жириновский, выдвинутый ЛДПР, набрал на выборах 4,15 млн голосов (5,65%).

Другой законопроект, также находящийся на рассмотрении в Госдуме, предполагает предоставить партиям, принимавшим участие в выборах президента РФ в 2018 году, субсидии в размере 1 947,8 млн рублей.

Авторами законопроекта выступили лидеры всех думских фракций. Госфинансирование будет выделено только тем партиям, которые «проявили политическую активность (набрали более 3% голосов) и доказали, что объединяют значительное число избирателей, разделяющих партийные взгляды».

Отмечается, что стоимость голоса избирателя по итогам выборов президента РФ не изменялась с 2008 года.

Темы: Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Государственная Дума РФ, Партия КПРФ, Партия ЛДПР
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Комментарии читателей
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14.06.2018, 15:39
Гость: -----

Хороший такой и своевременный инф. вброс, вот тольуо надо бы цифру и по "едресне" привести ?
Однобокая какая-то статья получается...
Вы так не считаете?
14.06.2018, 15:30
Гость: Улюкаев

С этой "честно" заработанной корзинкой паразиты типа зюгановых и жириновских никогда не будут искать провальное дно российской экономики.Готовящийся Прорыв будет обеспечен ,как и добровольность колхозов.
14.06.2018, 15:24
Гость: старая истина

Кто 'девушку' поит тот её и танцует!
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