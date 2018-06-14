КПРФ и ЛДПР могут получить 2 млрд рублей за участие в президентских выборах

10:31

Партии КПРФ и ЛДПР могут получить за участие в прошедших выборах президента в общей сложности 1,94 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

По данным агентства, это предусматривает соответствующая поправка к законопроекту о финансировании партий, одобренная профильным комитетом Госдумы. Документ, предполагающий повысить «стоимость» голоса избирателя на президентских выборах с 20 до 152 рублей, планируется рассмотреть в Госдуме сегодня, 14 июня.

В случае принятия данного документа, по итогам президентской кампании 2018 года финансирование партий ЛДПР и КПРФ будет увеличено в 7,6 раз. Кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин на президентских выборах набрал 8,65 млн голосов (11,77%), Владимир Жириновский, выдвинутый ЛДПР, набрал на выборах 4,15 млн голосов (5,65%).

Другой законопроект, также находящийся на рассмотрении в Госдуме, предполагает предоставить партиям, принимавшим участие в выборах президента РФ в 2018 году, субсидии в размере 1 947,8 млн рублей.

Авторами законопроекта выступили лидеры всех думских фракций. Госфинансирование будет выделено только тем партиям, которые «проявили политическую активность (набрали более 3% голосов) и доказали, что объединяют значительное число избирателей, разделяющих партийные взгляды».

Отмечается, что стоимость голоса избирателя по итогам выборов президента РФ не изменялась с 2008 года.