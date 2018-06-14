Соучастника нападения на Буденновск приговорили к 14 годам заключения

13:54

Северо-Кавказский окружной военный суд в четверг вынес приговор Бадрудди Даудову, обвиняемому в соучастии в захвате заложников в Буденновске в 1995 году, пишет "Интерфакс".

Даудову назначено наказание в виде 14 лет колонии общего режима. Его адвокат Юлия Редькина сообщила агентству, что сторона защиты планирует обжаловать приговор.

"Мы предполагаем обжаловать приговор. Даудов не принимал участия в событиях 1995 года. В это время он работал в Чечне, информация об этом есть в деле - журнал и приказ о его принятии на работу. Он работал линейным монтером в электросвязи и в пекарне в момент, когда происходили события 1995 года. Допрошено более 40 человек", - сказала собеседница агентства.

Уроженец Чеченской республики обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных "Захват заложников" (ч.2 ст.126.1 УК РСФСР), "Участие в банде" (ч.2 ст.209 УК РФ), "Террористический акт" (ч.3 ст.205 УК РФ).

Даудов в июне 1995 года в составе банды под руководством Шамиля Басаева совершил вооруженное нападение на жителей и организации Буденновска Ставропольского края, в результате которого погибли 129 человек, 317 - получили ранения. 1586 граждан были захвачены и удерживались в заложниках.

Сам Даудов свою вину отрицает.