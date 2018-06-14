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Правительство объявило о повышении пенсионного возраста

13:12 14.06.2018
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство предложило поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин.

Как пишет РИА Новости, реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года. "Несмотря на поздний старт по этому вопросу, предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин — в 2034 году", — сказал Медведев на заседании кабинета министров.

Уточняется, что россияне, работающие в особых климатических условиях, например в районах Крайнего Севера, будут пошагово выходить на пенсию в 60 лет (мужчины) и 58 лет (женщины).

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1940-х годах.

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Темы: Пенсионная реформа в России, Правительство Москвы, Правительство России
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Комментарии читателей
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14.06.2018, 19:17
Гость: *

"пел о недопустимости повышения пенсионного возраста" - это было давно... Во время выборов он эту тему принципиально не затрагивал, но его подчиненные для лохтората постоянно озвучивали, проверяли - поймет лохторат-то? Лохторат не возражал - значит, можно повышать!
14.06.2018, 19:15
Гость: *

По ценам на горючее мы США уже обогнали, по пенсионному возрасту почти догнали, по зарплатам чиновников и депутан - тоже... А вот по минимальной оплате труда и по минимальной пенсии почему абсолютно никаких подвижек?
"Минимальная социальная пенсия на одного гражданина – 800 долларов"(с) - это на федеральном уровне, но на уровне штатов везде устанавливается своя, в Калифорнии в прошлом году минимальная составила 980$ - как, подобные пенсии для обычных российских пенсионеров маячат хотя бы когда-нибудь или традиционный облом?
14.06.2018, 19:02
Гость: *

"У 90% участников форума КМ, иллюзий никаких не было", но как старательно они постили против Грудинина, как боялись вероятности второго тура! Парадокс!
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