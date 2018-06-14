Главу Серпуховского района заподозрили в незаконной передаче земли

10:11

В отношении главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна возбудили уголовное дело в связи с незаконной, по мнению следствия, передачей земли частной компании. Об этом говорится в копии постановления о возбуждении дела, опубликованной серпуховским изданием «СМИтанка».

Согласно документу, в 2008 году Шестун предоставил в аренду четыре земельных участка общей площадью более 10 гектаров в деревне Борисово компании «Центр», директора которой Сергея Самсонова следствие связывает с самим Шестуном. Компания должна была построить там торговый центр.

Позже «Центр» получила право выкупить участки по льготной цене на основании построенной там недвижимости. Речь шла о социально значимом объекте, пишет «Коммерсант» без ссылок на источники. По данным издания, компания купила участки за 600 тысяч рублей, хотя следствие оценивает их стоимость более чем в 60 миллионов. Впоследствии вместо торгового центра там начали строить коттеджи, сообщает «Коммерсант» (в документе, опубликованном «СМИтанкой», этих сведений нет).

Следствие считает, что власти Серпуховского района незаконно предоставили «Центру» участки по льготным ценам по указанию Шестуна. Ущерб от его действий оценивается более чем в 62 миллиона рублей.

13 июня у Александра Шестуна весь день проходил обыск, после чего он был доставлен на допрос в Следственный комитет. Сообщалось, что на него завели уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В апреле 2018 года Шестун опубликовал два видеообращения, в которых рассказал о давлении со стороны администрации Московской области и ФСБ, сотрудники которых якобы требовали от него уйти в отставку. Он выложил аудиозапись, на которой, как утверждает Шестун, глава управления «К» ФСБ Иван Ткачев предупреждает, что при отказе покинуть пост главы района Шестуна «переедут катком».