Будни Подмосковья: арестован глава Серпуховского района!

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Александру Шестуну вменяется превышение должностных полномочий и нанесение ущерба в размере 62 млн рублей, но сам он считает это дело заказным

14 июня Басманный суд арестовал на два месяца главу Серпуховского района Александра Шестуна.



Александр Шестун © Агентство городских новостей «Москва»

Ему вменяется в вину превышение должностных полномочий и нанесение ущерба Серпуховскому району в размере 62 миллионов рублей, но сам он считает это дело заказным. «Это все фуфло и заказуха! Я свою вину не признаю! Это месть Воробьева, Ярина и Ткачева!», - приводит его слова издание «Daily Storm».

Четыре земельных участка, которые якобы были проданы с его ведома, являются лишь поводом для возбуждения уголовного дела, хотя разбирательство по данному факту проводилось неоднократно и в возбуждении уголовного дела было отказано целых 14 раз.

Кроме того, на земельных участках располагаются коммерческие объекты, которые серьезно пополняют бюджет района, следовательно, все обвинения в причинении ущерба несостоятельны.

Также Шестун утверждает, что он лично не подписывал никаких документов о передаче земли в собственность, а единственная подпись на документах – это подпись его заместителя Соколова.

«Совет депутатов должен был назначить выборы главы единственного района, где остались настоящие выборы. Мне поступали угрозы от Ткачева, Воробьева и Ярина. «Если пойдешь на выборы или будешь бороться со свалками, мы тебя посадим», — сказали они. Вы сами перечитывали 15 отказов в возбуждении уголовного дела по этим участкам. СК волнует лишь один документ — постановление о передаче земли в собственность. Но там даже моей подписи нет! Ее ставил Соколов. И в показаниях его есть информация, что он подписал сам, а потом только согласовал со мной. При этом, по версии следствия, я якобы оказывал на него давление. Как, если он сам же говорит, что подписывал самостоятельно?» — сказал в суде Шестун.

Ещё более странным – и это мягко говоря – выглядят показания другого заместителя – Перковского, который … умер десять лет назад.

«Где-то в могиле, наверное, с ним разговаривали», — предположил Шестун.

Уголовное дело возбудили 13 июня. Следователь выступил с просьбой приобщить к делу два документа: справку о состоянии здоровья из ИВС (изолятора временного содержания) и протокол допроса.

Как только следователь сказал про справку из ИВС, Шестун заявил, что требует приобщить к делу не этот документ, а протокол скорой помощи, которая приезжала к главе Серпуховского района во время обыска. По мнению Шестуна, справка из ИВС не отображает полной картины состояния его здоровья. Оба ходатайства были удовлетворены.

Защитники также подали ходатайство о привлечении в качестве свидетеля жены Шестуна, которая смогла бы объяснить суду трудности, которые возникают у обвиняемого в связи с состоянием здоровья.

Юлия Шестун вместе с дочерью находились у здания суда, но их довольно ловко не пустили на само заседание, заявив, что суд работает до шести часов вечера, после этого времени попасть туда нельзя.

Судья, отказывая в удовлетворении ходатайства, пояснила, что, во-первых, свидетельство супруги обвиняемого нецелесообразно, а во-вторых, свидетель находится за пределами здания суда. Далее защита попросила приобщить к делу 35 страниц с характеристиками Шестуна, медицинские справки, а также многочисленные грамоты, награды и медали, характеризующие обвиняемого с положительной стороны.

Ходатайство адвокатов было удовлетворено частично — все, кроме дачи показаний супругой подсудимого.

Несмотря на подобные странности, а также проблемы со здоровьем обвиняемого и просьбу адвокатов избрать мерой пресечения домашний арест, так как на попечении главы Серпуховского района находятся пять детей и 85-летняя мать, суд ходатайство защиты не удовлетворил и арестовал Шестуна до 13 августа.

По мнению стороны обвинения, оставаясь на свободе Шестун мог влиять на ход следствия или вообще скрыться. Теперь защита Шестуна намерена опротестовать решение о его аресте в Мосгорсуде.

Адвокаты также попросили приобщить к делу загранпаспорт Шестуна. Во время обысков силовики не нашли документ. В связи с этим следователь заявил, что раз паспорт не найден, значит, обвиняемый может сбежать за границу.

Стоит отметить, что ранее Шестун выложил в Сеть обращение к президенту, где рассказал о фактах давления на него со стороны высокопоставленных чиновников из администрации президента, ФСБ и администрации Московской области. Якобы эти люди требовали от него уйти в отставку, в противном случае обещали серьезные проблемы.

Стал ли этот конфликт причиной ареста или Шестун действительно превысил полномочия – неизвестно.

В общем, Подмосковье продолжает оставаться весьма неспокойным регионом, в котором по-прежнему остро стоит проблема свалок, где глав районов отправляют в СИЗО, а драгоценная подмосковная земля была и еще долго будет причиной множества споров и скандалов, нередко с ярко выраженным криминальным оттенком.