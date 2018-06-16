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Патриарх Кирилл рассказал, как победить воровство в России‍

17:44 16.06.2018
Божественная литургия в храме Христа Спасителя © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Патриарх Московский и всея Руси в субботу начал официальный первосвятительский визит в Вологодскую митрополию. Выступая в храме великомученицы Варвары при Череповецком фосфорном кластере группы "ФосАгро", предстоятель Русской православной церкви рассказал рабочим завода, как победить воровство в России.

"Я вспоминаю трудные 90-е годы, когда был митрополитом Смоленским и много путешествовал. Всякий раз, встречаясь с руководителями районов, я задавал вопрос: "Что вам нужно, чтобы какой-то рывок сделать, ну нельзя же жить в такой нищете, так убого?" И в ответ обычно слышал: "Нам нужны кредиты, деньги и технологии". И лишь один раз услышал, что не поможет это, кредиты разворуем, а технологии правильно не используем. Человека надо изменить", — рассказал патриарх Кирилл.

По его словам, человек, который меняется и укрепляется в вере, имеет нравственный закон, через который никогда не сможет переступить и ничего не сможет украсть.

"Он будет честно работать, а честный труд в сочетании с деньгами и технологиями обязательно создаст так нужный нам сегодня прорыв", — цитирует главу РПЦ РИА Новости.
 

Темы: Россия, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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16.06.2018, 23:41
Гость: Да уж

сколько веков уже прошло, а всё воруют и воруют. До христианская эпоха этим не славилась, воровство и стяжательство пришли вместе с деньгами.
16.06.2018, 23:39
Гость: Советская нравственость

и банки дешёвых консервов про запас в чемоданах дипломатов и в баулах выезжающих по разным делам за границу, разбились о западную роскошь и благосостояние тамошних обывателей, не вынесла душа поэта...
16.06.2018, 22:00
Гость: Евгений В

Воровство. Народу внушают, что воровать не хорошо. Но в РФ то ворует не народ, а прежде всего власть и опричники при ней в виде крупных, средних и мелких чиновников, и, конечно, банкиры (правильнее "ростовщики"). Еще есть небольшая толика уродов по происхождению по генам и спекулянты, которые, хоть и называются по другому, а по своей сути те же воры.
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