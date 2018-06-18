Минобороны заменит военные кафедры в вузах на учебные центры

09:33

Минобороны РФ планирует заменить военные кафедры в гражданских вузах на единые военные учебные центры, пишет «Интерфакс» со ссылкой на замминистра обороны РФ Николая Панкова.

Идея состоит в том, чтобы создать в гражданских вузах единую унифицированную структуру под названием «Военный учебный центр». Данная структура будет реализовывать все три программы военного обучения, существующие на сегодняшний день: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса.

Новая концепция была согласована с ректорским сообществом. По словам Панкова, данная программа позволит расширить военную подготовку и увеличить количество вузов, осуществляющих оную.

До 2008 года в гражданских вузах существовали только программы подготовки офицеров запаса, которые реализовывали военные кафедры. После 2008 года ведомство начало осуществлять подготовку кадровых офицеров по инженерным, технологичным, наукоемким специальностям в гражданских вузах, так появились учебно-военные центры. Таким образом в вузах сейчас существуют две структуры — военная кафедра и учебно-военный центр.

Ведомство планирует объединить военные кафедры и учебно-военные центры в единую структуру — военный учебный центр. Это позволит повысить эффективность руководства военной подготовкой и рационально использовать учебно-материальную базу, сохранив ныне существующие программы военной подготовки и их объем.

На сегодняшний день военную подготовку в гражданских вузах проходит более 61 тысячи студентов.