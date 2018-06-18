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Экс-главу департамента контрактной системы Кузбасса будут судить за хищение

12:19 18.06.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Бывшая начальница департамента контрактной системы Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в присвоении 588 тысяч рублей из фонда оплаты труда и незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Она обвиняется в том, что с сентября 2014 по декабрь 2016 года похитила вверенное ей имущество: денежные средства в сумме 588 тысяч рублей, предназначенные для выплаты заработной платы, премий и иных выплат государственным гражданским служащим и работникам департамента,  пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Кроме того, как выяснили правоохранители, обвиняемая оформила на должность водителей департамента двух человек, которые фактически там не работали. Приказы о приеме на работу представила работникам бухгалтерии, которые начисленную зарплату передавали ей лично.

"С января 2016 по октябрь 2017 года, вопреки установленному законом запрету на участие в управлении коммерческой организацией, обязанная обеспечивать равное и беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам, она оказывала коммерческому юрлицу покровительство, а также участвовала в его управлении", — добавили в прокуратуре.

Отмечается, что глава департамента предоставила юридическому лицу льготы и преимущества перед другими участниками рынка, обеспечив квалифицированным персоналом, создала наиболее благоприятный режим при оформлении документов для получения статуса специализированной организации в сфере закупок, а также предоставила доступ к информационной системе, что позволило организации осуществлять предпринимательскую деятельность на более выгодных условиях.

В итоге 59-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела по статьям "Присвоение имущества с использованием своего служебного положения в крупном размере" и "Незаконное участие в предпринимательской деятельности".

"Обвинительное заключение по этому делу утвердил лично прокурор Кузбасса Павел Бухтояров. Это достаточно редкая категория дел для нашего региона, достаточно сложно выявить и направить в суд дело о таких преступлениях", — прокомментировала агентству старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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