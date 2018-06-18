Несовершеннолетняя девушка осуждена за склонение сверстников к самоубийству

13:37

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор несовершеннолетней девушке, которая с в социальных сетях склоняла сверстников к самоубийству, сообщает "Интерфакс".

Как пишет агентство, девочка-подросток в течение полутора месяцев летом 2017 года со страницы "ВКонтакте" от имени некоего Дмитрия Чайки вела переписку с пользовательницей соцсети "с целью разжигания у нее интереса к вопросам самоубийства".

По данным следствия, обвиняемая общалась с потерпевшей по ночам и рано утром, давала ей смотреть и слушать материалы, "формирующие у девочки антивитальную, депрессивную направленность сознания". Кроме того, она вовлекла девочку в игру "Синий кит", целью которой было прохождение порядка 50 уровней, включающих в себя членовредительство и совершение действий, представляющих реальную опасность для жизни и здоровья, добавили в суде. Последним заданием должно было стать самоубийство.

Аналогичные цели обвиняемая преследовала при переписке с другим пользователем соцсети в тот же период.

"Подсудимая виновной себя в совершении указанных выше преступлений признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год. Кроме того, осужденной назначены принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра", - говорится в сообщении.