Колумбийский болельщик лишился драгоценностей на 50 млн рублей

12:06

Футбольного болельщика из Колумбии обокрали в пятизвездочном отеле Four Seasons напротив Кремля в Москве, пишет «Лента.ру» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что футбольный фанат лишился ювелирных ценностей и украшений на общую сумму 50 миллионов рублей. Ограбление произошло еще 14 июня, когда гость отсутствовал.

Полиция установила подозреваемых, сейчас ведется их розыск. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее сообщалось о задержании четырех иностранцев, приехавших в Москву на ЧМ-2018, которые подозреваются в различных преступлениях.