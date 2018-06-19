]]> ]]>
Главная В России Новости

Колумбийский болельщик лишился драгоценностей на 50 млн рублей

12:06 19.06.2018
Гостиница Four Seasons. Скриншот с сайта ostrovok.ru
Гостиница Four Seasons. Скриншот с сайта ostrovok.ru
Материалы по теме:

Футбольного болельщика из Колумбии обокрали в пятизвездочном отеле Four Seasons напротив Кремля в Москве, пишет «Лента.ру» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что футбольный фанат лишился ювелирных ценностей и украшений на общую сумму 50 миллионов рублей. Ограбление произошло еще 14 июня, когда гость отсутствовал.

Полиция установила подозреваемых, сейчас ведется их розыск. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее сообщалось о задержании четырех иностранцев, приехавших в Москву на ЧМ-2018, которые подозреваются в различных преступлениях.

Темы: Кражи и ограбления, Происшествия, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.06.2018, 16:34
Гость: НАГ

Объясните мне глупому - на кой хрен этот "болельщик" тащил драгоценности в Россию?
19.06.2018, 16:26
Гость: Rayму

Правильно везде в россии Голнички,и в политике и в гостиницах и т. д., и везде они "лучшие",как они считают,зато другие так не считают!
19.06.2018, 15:24
Гость: stalker

Это был колумбийский болельщик или колумбийский наркобарон ? Представляю себе простого болельщика, который ввез на себе в Россию цацок на 50 лямов.
Все комментарии (8)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.