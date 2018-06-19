]]> ]]>
Главная В России Новости

Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан арестована за шпионаж

21:56 19.06.2018
Карина Цуркан. Фото с сайта interrao.ru
Материалы по теме:

Во вторник, 19 июня, стало известно, что члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан задержали сотрудники ФСБ; она обвиняется в шпионаже. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, контрразведчики «в течение длительного времени негласно наблюдали за ее контактами».

Цуркан доставили в следственное управление ФСБ в пятницу, 15 июня. В тот же день, как следует из информации, размещенной на портале судов общей юрисдикции Москвы, Лефортовский суд удовлетворил ходатайство органов следствия о взятии под стражу Карины Цуркан, в отношении которой возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

«15 июня 2018 года в отношении подозреваемой Цуркан Карины Валерьевны, подозреваемой в шпионаже, Лефортовским судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подтвердил собеседник РБК в суде.

По данным ТАСС, арестованная является гражданкой иностранного государства и занималась шпионажем в пользу Румынии. Представитель посольства Румынии не смог оперативно прокомментировать  информацию о задержании Цуркан.

Карина Валерьевна Цуркан — полная тезка арестованной — с 2012 года занимает пост члена правления ПАО «Интер РАО» — одной из крупнейших энергетических госкомпаний в России, правление которой возглавляет Борис Ковальчук (сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука), а совет директоров — глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Цуркан в компании руководит блоком трейдинга, то есть курирует экспорт и импорт электроэнергии («Интер РАО» — единственный уполномоченный поставщик электроэнергии за рубеж), в том числе в Китай, Финляндию, Польшу и страны Балтии. До этого Цуркан была руководителем дивизионов «Европа» (в 2011–2012 годах) и «Молдова, Украина, Румыния» (в 2010–2011 годах). При этом в годовом отчете «Интер РАО» за 2017 год указано, что Цуркан является гражданкой России.

Два источника РБК, входящих в близкий круг общения Цуркан, и источник, близкий к одному из федеральных министерств, отмечают, что у нее были очень хорошие отношения с главой «Интер РАО» Юрием Ковальчуком. 

В «Интер РАО» РБК сообщили, что член правления компании Карина Цуркан находится в отпуске. Согласно годовому отчету компании, она 1974 года рождения, в 1999 году окончила Международный независимый университет Молдавии по специальности «экономическое право», в 2004-м получила степень магистра делового администрирования (MBA) в Испанском консорциуме университетов IUP.

Темы: Россия, Разведка и шпионаж в мире, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.06.2018, 07:01
Гость: Ray Bloom

А что она, как иностранка, делает в правлении российской компании, или компания уже не российская, как и всё остальное.
20.06.2018, 05:59
Гость: Трезвый

Неужели ФСБ осмелилась задержать даму из касты неприкасаемых для которых законы РФ заменены понятиями? Согласно им, ее не нужно было арестовывать,а просто замочить так как она своей тайной работой в пользу конкурента,то есть предательства,нанесла вред интересам правящего в РФ класса. Российское государство давно прихватизировано этой кастой неприкасаемых и арест ее представителя говорит о том что в РФ есть проблески справедливости и равенства всех перед законом.
20.06.2018, 05:50
Гость: Махмут

"Заметка короткая, но читается очень тяжело. Будто не русский писал."
- Писала ещё одна полная тёзка.
Все комментарии (9)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.