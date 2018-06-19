Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан арестована за шпионаж

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Во вторник, 19 июня, стало известно, что члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан задержали сотрудники ФСБ; она обвиняется в шпионаже. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, контрразведчики «в течение длительного времени негласно наблюдали за ее контактами».

Цуркан доставили в следственное управление ФСБ в пятницу, 15 июня. В тот же день, как следует из информации, размещенной на портале судов общей юрисдикции Москвы, Лефортовский суд удовлетворил ходатайство органов следствия о взятии под стражу Карины Цуркан, в отношении которой возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

«15 июня 2018 года в отношении подозреваемой Цуркан Карины Валерьевны, подозреваемой в шпионаже, Лефортовским судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подтвердил собеседник РБК в суде.

По данным ТАСС, арестованная является гражданкой иностранного государства и занималась шпионажем в пользу Румынии. Представитель посольства Румынии не смог оперативно прокомментировать информацию о задержании Цуркан.

Карина Валерьевна Цуркан — полная тезка арестованной — с 2012 года занимает пост члена правления ПАО «Интер РАО» — одной из крупнейших энергетических госкомпаний в России, правление которой возглавляет Борис Ковальчук (сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука), а совет директоров — глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Цуркан в компании руководит блоком трейдинга, то есть курирует экспорт и импорт электроэнергии («Интер РАО» — единственный уполномоченный поставщик электроэнергии за рубеж), в том числе в Китай, Финляндию, Польшу и страны Балтии. До этого Цуркан была руководителем дивизионов «Европа» (в 2011–2012 годах) и «Молдова, Украина, Румыния» (в 2010–2011 годах). При этом в годовом отчете «Интер РАО» за 2017 год указано, что Цуркан является гражданкой России.

Два источника РБК, входящих в близкий круг общения Цуркан, и источник, близкий к одному из федеральных министерств, отмечают, что у нее были очень хорошие отношения с главой «Интер РАО» Юрием Ковальчуком.

В «Интер РАО» РБК сообщили, что член правления компании Карина Цуркан находится в отпуске. Согласно годовому отчету компании, она 1974 года рождения, в 1999 году окончила Международный независимый университет Молдавии по специальности «экономическое право», в 2004-м получила степень магистра делового администрирования (MBA) в Испанском консорциуме университетов IUP.