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Четверо иностранцев, приехавшие на ЧМ-2018, арестованы в Москве

08:51 19.06.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Четыре иностранных гражданина, приехавших в Москву в качестве болельщиков на Чемпионат мира по футболу, были арестованы по подозрению в совершении различных преступлений, пишет «Интерфакс».

Агентство не сообщает, граждане каких именно стран были задержаны и в совершении каких преступлений они подозреваются. Сообщается, что все задержанные были помещены в карантинное отделение следственного изолятора 5 (СИЗО-5).

Отмечается, что арестованным были разъяснены их права и обязанности, они были ознакомлены с правилами внутреннего распорядка. «В соответствии с российским законодательством все подозреваемые и обвиняемые были обеспечены индивидуальным спальным местом, им выданы постельные принадлежности и предметы первой необходимости», - прокомментировал представитель УФСИН.

Собеседник агентства подчеркнул, что в штате учреждения работают сотрудники, владеющие иностранными языками, потому на все вопросы арестанты получают компетентные ответы. В качестве платных услуг арестанты имеют возможность посетить спортзал, а также приобрести дополнительные продукты питания и другие непродовольственные товары.

В соответствии с российским законодательством вопросы предоставления подозреваемым и обвиняемым телефонных разговоров с родственниками входят в компетенцию следственных органов, которые уведомляют посольства или консульства государств о задержании их подданных в связи с подозрением в совершении или преступлений.

Темы: Расследование преступлений в России, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Законы и обычаи разных стран мира
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Комментарии читателей
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19.06.2018, 13:43
Гость: Вообще-то

Задержаны, а не арестованы.
19.06.2018, 13:29
Гость: 1

Так-же в качестве платных услуг эти арестанты могут посетить футбол, сауну, а так-же выйти на свободу.
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