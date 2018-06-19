Четверо иностранцев, приехавшие на ЧМ-2018, арестованы в Москве

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Четыре иностранных гражданина, приехавших в Москву в качестве болельщиков на Чемпионат мира по футболу, были арестованы по подозрению в совершении различных преступлений, пишет «Интерфакс».

Агентство не сообщает, граждане каких именно стран были задержаны и в совершении каких преступлений они подозреваются. Сообщается, что все задержанные были помещены в карантинное отделение следственного изолятора 5 (СИЗО-5).

Отмечается, что арестованным были разъяснены их права и обязанности, они были ознакомлены с правилами внутреннего распорядка. «В соответствии с российским законодательством все подозреваемые и обвиняемые были обеспечены индивидуальным спальным местом, им выданы постельные принадлежности и предметы первой необходимости», - прокомментировал представитель УФСИН.

Собеседник агентства подчеркнул, что в штате учреждения работают сотрудники, владеющие иностранными языками, потому на все вопросы арестанты получают компетентные ответы. В качестве платных услуг арестанты имеют возможность посетить спортзал, а также приобрести дополнительные продукты питания и другие непродовольственные товары.

В соответствии с российским законодательством вопросы предоставления подозреваемым и обвиняемым телефонных разговоров с родственниками входят в компетенцию следственных органов, которые уведомляют посольства или консульства государств о задержании их подданных в связи с подозрением в совершении или преступлений.