Такси в России предложили оборудовать тахографами

13:08

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил обязать таксистов устанавливать тахографы. По его мнению, специальные устройства необходимы для контроля времени в пути и отдыха водителей. Об этом парламентарий рассказал RT.

Установка тахографов позволит таксистам избежать переутомления на дорогах и снизит риск ДТП. Сухарев пояснил, что прибор будет фиксировать всю информацию о деятельности водителя на индивидуальную карту.

Тахографы уже используются в Европе, добавил он. «Европейский опыт свидетельствует: благодаря тахографам аварийность и смертность на дорогах снижается на 20—30%. Такие результаты возможны за счет того, что водитель не может работать в ущерб безопасности по 20 часов».

В качестве примера Сухарев привел недавнее ДТП в центре Москвы. Уснувший таксист совершил наезд на пешеходов. «Поэтому считаю, что необходимо в самое ближайшее время ввести обязательную установку на машины такси тахографов и ужесточить ответственность за их отсутствие», — подчеркнул он.

На такие меры власти решили пойти после ЧП 16 июня на московской улице Ильинка в районе дома 5/2. Таксист не справился с управлением и заехал на тротуар. В результате пострадали восемь человек. Водитель признался, что работает в службе такси всего месяц, а перед происшествием находился за рулем 20 часов.