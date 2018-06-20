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Такси в России предложили оборудовать тахографами

13:08 20.06.2018
В московском таксомоторном парке © KM.RU, Кирилл Зыков
В московском таксомоторном парке © KM.RU, Кирилл Зыков
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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил обязать таксистов устанавливать тахографы. По его мнению, специальные устройства необходимы для контроля времени в пути и отдыха водителей. Об этом парламентарий рассказал RT.

Установка тахографов позволит таксистам избежать переутомления на дорогах и снизит риск ДТП. Сухарев пояснил, что прибор будет фиксировать всю информацию о деятельности водителя на индивидуальную карту.

Тахографы уже используются в Европе, добавил он. «Европейский опыт свидетельствует: благодаря тахографам аварийность и смертность на дорогах снижается на 20—30%. Такие результаты возможны за счет того, что водитель не может работать в ущерб безопасности по 20 часов».

В качестве примера Сухарев привел недавнее ДТП в центре Москвы. Уснувший таксист совершил наезд на пешеходов. «Поэтому считаю, что необходимо в самое ближайшее время ввести обязательную установку на машины такси тахографов и ужесточить ответственность за их отсутствие», — подчеркнул он.

На такие меры власти решили пойти после ЧП 16 июня на московской улице Ильинка в районе дома 5/2. Таксист не справился с управлением и заехал на тротуар. В результате пострадали восемь человек. Водитель признался, что работает в службе такси всего месяц, а перед происшествием находился за рулем 20 часов.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Проблемы такси и таксомоторных перевозок, Транспорт
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Комментарии читателей
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20.06.2018, 17:53
Гость: Ray Bloom

Что это они вдруг озаботились водителями? Мало им ПЛАТОНА, ещё хотят бабки сорвать?
20.06.2018, 16:18
Гость: дом

новые поборы уже из пальца высасывают.
20.06.2018, 15:28
Гость: Alex

Да чего там - вообще изъять все автомобили у населения.
Ужас ведь! Один таксист уснул за рулём.
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