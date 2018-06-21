Кто такая «шпионка» Карина Цуркан

Как выяснилось, женщина уже десять лет имеет гражданство России, однако получила его при странных обстоятельствах

Корреспонденты «Росбалта» попытались разобраться в биографии члена правления компании «Интер РАО» Карины Цуркан, которую арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Службы внешней разведки Румынии.

Карина Цуркан. Фото с сайта interrao.ru

Оказалась, что женщина уже десять лет является гражданкой России, однако получила гражданство при странных обстоятельствах. В шикарных апартаментах в столице она проживала вместе с влиятельным выходцем из РАО «ЕЭС» Виктором Дригеничем, предприятие которого участвует в возведении АЭС и объектов Минобороны.

Как рассказал «Росбалту» источник в спецслужбах, Карина Цуркан родилась в 1974 году в Кишиневе, а в Москве стала обживаться в середине 2000-х годов. В сентябре 2008 года Цуркан получила российский паспорт, который был выдан ей в Волоколамском районе Подмосковья. На каком основании — неизвестно. Она не владела недвижимостью в этом районе и никогда не была там зарегистрирована. Поэтому у спецслужб большие сомнения в законности получения Цуркан российского паспорта.

Согласно заявлению аппарата президента Молдавии, в 2016 году Цуркан официально вышла из гражданства этой страны. Однако, похоже, топ-менеджер «Интер РАО» забыла предупредить об этом российские власти, поскольку еще в 2017 году во всех документах она официально значилась как лицо с двойным гражданством — России и Молдавии. Также женщина стала обрастать имуществом в Московском регионе. Она приобрела коттедж в районе деревни Павловская Слобода на Новой Риге, стала обладательницей больших апартаментов (почти 150 кв. метров) в жилом комплексе, расположенном в Шмитовском проезде.

Официальные доходы Цуркан в «Интер РАО» на заре ее карьеры составляли 18 млн рублей в год, но потом заметно увеличились.

Все источники «Росбалта», знакомые с ситуацией, уверяют, что успешная карьера Цуркан в «Интер РАО» не являлась исключительно ее заслугой, у нее были весьма мощные «двигатели». Собеседник в правоохранительных органах не исключил, что Цуркан тесно связана с Виктором Дригеничем, с которым она вместе была зарегистрирована в апартаментах в Шмитовском проезде.

Несмотря на то, что Дригенич не является публичной персоной, собеседники «Росбалта» говорят, что он был крайне влиятельной фигурой в системе РАО ЕЭС, а потом занялся собственным энергетическим бизнесом. В частности, ему подконтрольны ряд фирм, занимающихся строительством местных линий электропередачи и электростанций. Также Дригенич — основной владелец ОАО «ПМСП «Электрон», которое занимается производством электротехнического оборудования и участвует в строительстве АЭС, ТЭЦ и т. д. В частности, «Электрон» принимает участие в выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ при возведении Тяньваньской АЭС (Китай) и АЭС «Куданкулам» (Индия). Предприятие занималось возведением ледового дворца «Большой» в Олимпийском парке города Сочи, а также строит объекты для Минобороны.

Кстати, Карина Цуркан тоже принимала активное участие в судьбе олимпийских объектов, даже была награждена памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 г. в городе Сочи».

Напомним, Цуркан была задержана 14 июня 2018 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). По версии ФСБ, женщина через знакомых по работе в «Интер РАО» получала доступ к секретным сведениям и передавала их спецслужбам Румынии, которые плотно сотрудничают с ЦРУ. 15 июня Лефортовский суд избрал для Цуркан меру пресечения в виде заключения под стражу. Сама она вины не признает и обжаловала арест в Мосгорсуде.

После ареста Цуркан был проведен обыск в кабинете замминистра энергетики Вячеслава Кравченко, который по работе часто общался с Цуркан.