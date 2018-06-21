Минтруд предложил изменить систему расчета доплат малоимущим пенсионерам

10:27

Министерство труда предлагает поменять механизм определения прожиточного минимума пенсионера — показателя, на основании которого определяется размер социальной доплаты к пенсиям. Уведомление о начале работы над соответствующими поправками размещено на портале проектов нормативных актов.

В России каждый регион устанавливает собственную величину прожиточного минимума пенсионеров. Одновременно этот показатель определяется для всей страны. Если региональный прожиточный минимум больше, чем общенациональный, то малоимущие пенсионеры получают доплату из бюджета субъекта федерации. Если же региональный минимум меньше, чем установленный для всей страны, то доплата производится из федерального бюджета.

Минтруд, изучив практику расчета прожиточного минимума в субъектах федерации, пришел к выводу, что «в ряде регионов данная величина необоснованно занижена или завышена», говорится в сопроводительных материалах.

В связи с этим ведомство предлагает закрепить на законодательном уровне «единые подходы» к определению величины прожиточного минимума пенсионера в регионах. По предложению Минтруда, этот показатель должен устанавливаться ежегодно и быть равен как для регионов, так и для страны в целом «фактическому прожиточному минимуму для пенсионеров за второй квартал предыдущего года».

В Минтруде подчеркивают, что изменение порядка установления величины прожиточного минимума пенсионера «ни в коем случае» не приведет к снижению доходов пенсионеров.

Однако, отметила в интервью РБК заведующая Лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем Елена Гришина, в некоторых регионах при изменении существующей в настоящей момент системы расчета прожиточного минимума, материальное положение малоимущих пенсионеров все же может ухудшиться.

Социальные доплаты пенсионерам до прожиточного минимума действуют с 2010 года. Благодаря им, как неоднократно заявлял Минтруд, в России формально нет пенсионеров, проживающих за чертой бедности.

В целом по России прожиточный минимум пенсионера на 2018 год установлен в 8726 рублей. В Москве прожиточный минимум пенсионера в четвертом квартале 2017 года составлял 10929 рублей.