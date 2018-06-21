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В РПЦ устранились от дискуссии по изменению пенсионного законодательства

23:02 21.06.2018
Храм Христа Спасителя © KM.RU, Илья Шабардин
Храм Христа Спасителя © KM.RU, Илья Шабардин
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Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков считает, что церковь не обязана принимать участие в обсуждении изменения пенсионного законодательства, поскольку этот вопрос не относится к сфере ее прямого участия.

"Дело в том, что церковь не может вступать в этой дискуссии участником, потому что она тогда окажется одной из сторон, а вместе с этим тема пенсий все же не лежит в прямой проекции церковного участия", - написал он в четверг в фейсбуке в ответ на обвинения в игнорировании обсуждений изменения пенсионного законодательства, звучащие в адрес церкви.

Священник отметил, что "пенсионная реформа - тема очень болезненная" и его лично тоже беспокоит эта тема, но он "не очень разобрался ещё во всех тонкостях".

При этом отец Александр сказал, что "не стал бы обвинять народ в целом, людей, живших в 60-е годы, в сложившейся демографической ситуации и необходимости повышать пенсионный возраст, хотя проблема абортов очень его беспокоит", пишет "Интерфакс".

6 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России, Православная церковь в России, Пенсионная реформа в России
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Комментарии читателей
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22.06.2018, 03:27
Гость: Карл Маркс

Даже и нечего думать что филиал КГБ -ФСБ выступит против власти! Но и на стороне власти выступать не стоит-паства поубавится.Потому что лчень уж злая из-за повышения пенсионного возраста Вот и сочиняют попы сказки ,крутятся как поросячье достоинство.
22.06.2018, 01:19
Гость: не отвлекайте ради бога

Священники очень заняты.На данный момент они с Ночными волками совершают крестный ход на мотоциклах, посвященный началу Вов.
22.06.2018, 00:58
Гость: Захарова

Нам необходимо 15 млн человек для работы в шахтах и на нефтепрмыслах.Остальными займутся РПЦ , землеустроители по расширению погостов и работники крематориев.
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