Работодатели назвали причины отказа соискателям предпенсионного возраста

20:11

Международное кадровое агентство Kelly Services опросило 1 тыс. соискателей старше 50 лет об их отношении к работе и 300 представителей компаний о готовности к найму и обучению сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста.

Согласно результатам исследования, предоставленного РБК, большинство соискателей готовы продолжать работать после выхода на пенсию и обучаться, если понадобится. Однако работодателям они не нужны.

«Возрастные ограничения остаются негласным требованием многих работодателей и болью любого соискателя старше не только 50, но и 40 лет», — говорит Екатерина Горохова, гендиректор «Kelly Services Россия и Польша».