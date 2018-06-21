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Работодатели назвали причины отказа соискателям предпенсионного возраста

20:11 21.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com

Международное кадровое агентство Kelly Services опросило 1 тыс. соискателей старше 50 лет об их отношении к работе и 300 представителей компаний о готовности к найму и обучению сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста.

Согласно результатам исследования, предоставленного РБК, большинство соискателей готовы продолжать работать после выхода на пенсию и обучаться, если понадобится. Однако работодателям они не нужны.

«Возрастные ограничения остаются негласным требованием многих работодателей и болью любого соискателя старше не только 50, но и 40 лет», — говорит Екатерина Горохова, гендиректор «Kelly Services Россия и Польша».

Темы: Пенсионная реформа в России, Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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22.06.2018, 02:45
Гость: Ник16

Соотечественники, усвойте одну истину - в этой стране никому никто не нужен, ни молодые, ни люди старшего возраста. Газ и нефть есть и ладно. очень узкая прослойка людей пользуется дивидендами от их продажи и всем довольна.
По нашему зомбоящиу постоянно показывают наше хвалёное оружие, спроектированное ещё в советские годы или законсервированное советское но модернизируемое. Мы уже знаем почти все ТТХ наших еропланов, ракет, бронетехники и АПЛ. Однако больше показывать нечего, а разрекламированное импортозамещение только на словах, почти вся наукоёмкая продукция, и не только, завозится из-за бугра. Что-то не видно чтобы двадцатилетние девочки и мальчики сочинили что-либо полезное и конкурентное.
Так что рано сдирать подковы с людей старшей возрастной группы. Их потенциал ещё огромен, а особенно в технических отраслях промышленности.
22.06.2018, 00:35
Гость: Вот именно - зачем ?

Вы помешались на компьютерах. Алкоголизм своеобразный. Хорошо поклацать на клаве когда живёшь на всём готовом, не тобой сделанном. Реальная польза от компьютеризации мизерная (действительно хорошо только крупным иностранным торговцам всеми этими прибамбасами). Ну и, естественно, жуликам. В тех странах, которые сильно поражены дисплейной чумой, население вымирает, замещается мигрантами из "отсталых" стран. Я тоже балуюсь этим, но получаюсь что-то вроде "пассивного курильщика", ведь от вас избавиться невозможно.
22.06.2018, 00:12
Гость: Несчастные недоучки и бездари.

Главное - найти чувака лет 25, с виду лихого и придурковатого, который пообещает повысить "маржинальность" в 2 (3,4 ... раза) за один год.
И будут сидеть , разинув рты и ждать.
После чего вытурят его в шею, списав убытки по зарплате, и наймут другого такого же.
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