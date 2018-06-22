Жителей Васильевки не пускали на встречу с лоббистами свалки

18:32

Свалка очевидно ухудшит условия жизни и труда жителей района, так как является источником не только неприятного запаха, но и пожарной опасности

В Ставропольском районе Самарской области продолжилось противостояние жителей сельского поселения Васильевка и группы компаний «Эковоз», реализующей проект создания крупной свалки с мусороперерабатывающим заводом рядом с деревней.

На встрече в четверг, где представители «Эковоза» и местных властей собирались рассказать собравшимся о предстоящих планах, произошел организационный конфуз – некоторое время жителей не хотели пускать в конференц-зал на эту самую встречу.

Представители «Эковоза» поставили целью объяснить жителям, для чего необходима постройка мусороперерабатывающего завода и полигона по складированию отходов, а также в присутствии местных чиновников обсудить накопившиеся вопросы.

Однако еще на старте мероприятия возникла проблема – путь к месту проведения встречи оказался закрыт. По словам охранника мероприятия, всем прошедшим в здание местной администрации необходимо было это сделать исключительно по спискам, после чего начавшим возмущаться жителям предложили переписаться.

После заминки людей наконец пустили в конференц-зал, где заместитель главы районной администрации Виталий Денисов извинился за техническую задержку и открыл собрание.

Сначала дали высказаться ученым. Как объяснил присутствующим кандидат технических наук, доцент кафедры «Нанотехнологии, материаловедение и механика» ТГУ Павел Мельников, современные отходы сильно отличаются от тех, что были 20 лет назад, и проблему утилизации мусора надо срочно решать, в обратном случае «наступит точка невозврата». В связи с этим эксперт положительно оценил проект «Эковоза», уточнив, что не все виды мусора планируют перерабатывать под Васильевкой. К примеру, батарейки собираются складировать, а после этого отвозить на специальный полигон в Челябинске.

Активисты парировали, что знакомы с проектом свалки, в котором 22 гектара отведено под складирование так называемых «хвостов».

В своем выступлении представитель группы компаний «Эковоз» Дарья Мельникова обратила внимание на глобальные сложности процесса утилизации отходов в стране, после чего рассказала о проекте и его почти решенных перспективах. Сейчас вывозить мусор в Самару выходит для компании слишком накладно.

Жители Васильевки отметили, что вопрос с мусорным заводом все еще не согласован с правительством области. Необходимо отметить, что «Эковоз» еще ни разу не представил свой проект ни жителям, ни властям.

Депутат губернской думы, председатель профкома «Тольяттиазота» Ольга Севостьянова присоединилась к жителям и призвала менеджмент «Эковоза» не передергивать факты, пообещав выяснить точные цифры тарифов по перевозке.

Полигон планируется построить в санитарно-защитной зоне (СЗЗ) «Тольяттиазота», а это значит, что эту зону придется расширить из-за нового проекта. Более того, расширение может привести к переселению жителей из близлежащих населенных пунктов, что создает дополнительную социальную напряженность.

Представитель Роспотребнадзора в своем выступлении заявила о нейтралитете ведомства в вопросе строительства полигона, подчеркнув, что по действующему законодательству санитарно-защитная зона мусорного завода составляет километр, склады с отходами – всего 500 метров, а проекты первого и второго классов опасности согласовываются только в Москве.

В Васильевке намеревались провести референдум, чтобы прекратить попытки организации свалки. Но по закону на местном референдуме подлежат обсуждению лишь вопросы местного уровня, а строительство полигона – проблема уже всего Ставропольского района.

Свалка очевидно, ухудшит условия жизни и труда жителей этого района, так как является источником не только неприятного запаха, но и пожарной опасности. Жители деревни намерены и дальше бороться за экологичную обстановку вокруг Васильевки.