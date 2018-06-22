Минюст решил расширить категорию самозанятых граждан

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Минюст по поручению правительства работает над инициативой, согласно которой в категорию самозанятых граждан хотят добавить тех, кто сам производит и продает продукцию. Об этом сообщила газета «Известия».

В документе указано, что самозанятые не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и не берут сотрудников. Однако они должны предоставлять в налоговую инспекцию уведомление о работе.

По данным издания, в пояснительной записке к законопроекту указано, что самозанятых могут освободить от плановых проверок. На данный момент проект о госконтроле рассматривают в Госдуме.

Точного определения понятия «самозанятые граждане» на данный момент нет. В Налоговом кодексе они упоминаются как физические лица, которые не являются индивидуальными предпринимателями и оказывают услуги другим физическим лицам. Как правила к такой категории работников относят нянь, репетиторов, домработниц.

Заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков предположил, что теперь самозанятами гражданами могут стать кондитеры, швеи и те, кто выращивают сельхозпродукцию и продающие ее.