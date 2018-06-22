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Минюст решил расширить категорию самозанятых граждан

09:27 22.06.2018
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
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Минюст по поручению правительства работает над инициативой, согласно которой в категорию самозанятых граждан хотят добавить тех, кто сам производит и продает продукцию. Об этом сообщила газета «Известия».

В документе указано, что самозанятые не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и не берут сотрудников. Однако они должны предоставлять в налоговую инспекцию уведомление о работе.

По данным издания, в пояснительной записке к законопроекту указано, что самозанятых могут освободить от плановых проверок. На данный момент проект о госконтроле рассматривают в Госдуме.

Точного определения понятия «самозанятые граждане» на данный момент нет. В Налоговом кодексе они упоминаются как физические лица, которые не являются индивидуальными предпринимателями и оказывают услуги другим физическим лицам. Как правила к такой категории работников относят нянь, репетиторов, домработниц.

Заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков предположил, что теперь самозанятами гражданами могут стать кондитеры, швеи и те, кто выращивают сельхозпродукцию и продающие ее.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Министерство юстиции РФ
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Комментарии читателей
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22.06.2018, 18:24
Гость: Историк

О! Корабельная снасть вдруг очнулась и произнесла существующую много веков мысль: " Царь не виноват. Это бояре плохие...". Самому то не смешно?!))) Ведь петицию к царю народ уже носил. В 1905 году. В Санкт-Петербурге. Чем закончилось помнишь?
22.06.2018, 18:19
Гость: Реалист

О чём прощебетал, Всеволод? Ты бы, родимый, ещё вспомнил средние века и феодалов с правом первой ночи. Удивительная способность недообразованцев собрать в кучу круглое с солёным и пытаться сравнивать)))Сначала прочитай определение государства у К. Маркса. Это всегда система направленная на принуждение населения и защиту интересов правящего класса. В отдельные моменты государство ничем ни отличается от Дуньки Зарайской, а то и превосходит её на порядок. Какая разница кто заставит вас умирать голодной смертью? Дуня или государство. Кстати, милок, ювенальная система в РФ в год забирает из семей несколько десятков детей. Куда там браткам из 90-х!)))))))))) Как впрочем и вам до народа. Вы хоть представляете, как 70-ти летняя бабуся продавшая 10 банок разносолов будет ходить по налоговым инспекциям, подавать декларации и оплачивать труд бухгалтера?!
22.06.2018, 18:03
Гость: Chateauneuf du Pap

Это не шутка.
Я каждый заполняю (делает за меня это фирма а я подписываю) налоговую декларацию.
Обманывать очень опасно - софтвер быстро найдёт сумму, которую кто то Вам заплатил а в Вашей декларации её нет - тогда бывают очень большие проблемы.
Пока ко мне контроль не пришел. Но это не исключено, потому все документы храню.
У меня бизнес простенький - аренда, там просто привожу суммы, которые мне платят за аренду, списываю каждый год 1/20 часть каждого помещения (освобождено от налогов) и вписываю туда, что заплатил кому то я в качестве издержек (ЖКХ, налог на недвижимость и прочее).
...
Так, по моему, это и должно быть. Люди должны быть сами ответственны за свои отношения с государством.
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