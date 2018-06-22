Власть заставит пахать стариков, а молодежь оставит без работы

Как государство намерено оградить работников от дискриминации по возрасту

В российском обществе продолжается дискуссия о целесообразности объявленного правительством повышения пенсионного возраста. Противники реформы — парламентская оппозиция - сомневаются, что пожилые люди смогут найти себе работу, а значит останутся без средств к существованию. Сторонники — представители исполнительной власти - утверждают обратное.

© KM.RU, Алексей Белкин

По мнению министра труда Максима Топилина, государство все-таки сможет защитить пожилых граждан от негативного отношения работодателей. «Если человека дискриминируют по возрасту, значит, он должен жаловаться в Роструд», — советует министр. Он уверен, что работодатель смотрит не на возраст, а на квалификацию потенциального работника.

Сейчас Роструд, заявил Топилин, начинает более тщательно отслеживать как работодателей, которые нарушают закон, запрещающий публиковать объявления о вакансиях с указанием возраста, так и СМИ, которые эти объявления публикуют. Однако он признает, что доказать дискриминацию по возрасту сложно. «Но специалисты этим занимаются», — обнадежил чиновник.

Также Топилин напомнил, что сейчас уровень безработицы среди молодежи выше, чем среди пожилых людей. По его словам, в общей численности безработных численность граждан 20−29 лет составляет 35,6%, а людей в возрасте 55−64 лет — 8,7%. При этом правительство подумывает о переподготовке кадров предпенсионного возраста. Правда, на это потребуется финансирование.

В отличии от правительства в Госдуме предлагают исправлять дисбаланс пенсионной системы без увеличения пенсионного возраста. Согласно представленному КПРФ 21 июня законопроекту, для этого необходимо ввести прогрессивную шкалу отчислений в пенсионный фонд. При зарплате менее 85 тысяч рублей сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование составит 22%, а свыше этого порога — 26%.

Вариант правительства, напротив, предполагает регрессивную шкалу страховых отчислений: до 85 тысяч рублей — 22%, свыше — 10%. Таким образом, выгодную работодателям систему будут «спонсировать» наемные работники, вынуждаемые работать на 5−8 лет дольше.

Предложение КПРФ пока выглядит предпочтительнее, поскольку бороться с дискриминацией, опираясь на действующий закон, трудно. Распространение информации о вакантных рабочих местах, содержащей какие-либо ограничения, влечет лишь наложение незначительного штрафа: на граждан и на должностные лица до 5 тысяч рублей, на юридические лица до 15 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе Минтруда.

— Дискриминацию по возрасту, как и любую другую дискриминацию при трудоустройстве, сложно доказать, — считает управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов. — Конечно, речь не идет о вакансиях, в которых прямым текстом указаны дискриминирующие признаки. С такими объявлениями бороться будет легко, так как и сами работодатели быстро сообразят, что именно в вакансиях лучше не указывать.

Однако это не поможет справиться с системной дискриминацией, при которой предпочтение отдают зачастую более молодым работникам. Даже при наличии дискриминации доказать, что работодатель предпочел более молодого сотрудника только из-за возраста, сложно. В суде подобных споров не так много как раз по этой причине.

Поэтому властям надо бороться с этой проблемой и другими методами, например, предусмотреть льготы для организаций, которые выполнят квоты по трудоустройству работников пожилого возраста.

— Проблема личного трудоустройства существует, но я к этому отношусь совершенно спокойно. Мне 54 года и вполне понятно, что когда разговариваешь с человеком, которому 40 лет, ему кажется, что после 50 жизнь заканчивается, — поделился с «СП» своей историей девелопер Олег Барков.

— Вы имеете в виду потенциального работодателя?

— Да, работодателя или акционера. С совсем жестким ограничением я не сталкивался, тем более, что я принадлежу к руководящему составу и вообще собираюсь работать столько, сколько смогу. Как работали моя мать и отец, да и тесть сейчас работает в 80 лет…

В своей собственной практике я всегда ценил людей старшего возраста и старался выстраивать баланс. У меня в компании был представлен весь возрастной спектр, так как только так можно обеспечить устойчивое развитие бизнеса.

— Те, кто зарабатывает умственным трудом, вероятно, смогут работать дольше, но есть много позиций, предполагающих физический труд…

— Если речь идет о стартапах, то, наверное, там нужна энергетика и наглость молодости. Но в любом технологически сложном бизнесе, особенно в нашей стране, огромная потребность в людях 40−45 лет инженерных специальностей. Такой труд в 1990-е был невостребован, люди работали не по специальности. Поэтому очень важно удерживать на работе опытных людей, поддерживать традицию, передачу навыков молодым. То же самое касается и госуправления.

— Как вы сами относитесь к объявленной пенсионной реформе?

— Отношусь спокойно, так как лично я на пенсию в 60 лет не собирался. Сама идея, на мой взгляд, правильная, но, к сожалению, правительство в его нынешнем составе справедливо заслужило репутацию кабинета министров, не способного грамотно проводить сложные реформы.

— Что вы имеете в виду?

— Выбрано политически неудачное время. После того, как была сделана заявка на экономический прорыв, начинать с повышения пенсионного возраста политически неправильно.

Кроме того, правительству следовало сначала заявить свою экономическую политику, которая хотя бы создала впечатление, что она приведет к экономическому росту, который приведет к росту налогов и в том числе увеличит поступления в Пенсионный фонд. И вот после этого надо проводить пенсионную реформу, которая, конечно, назрела.

— Действительно назрела?

— Да, ведь, у нас на одного пенсионера приходится 1,8 работающих. И к тому же к 2030 году работоспособное население сократится на 10 млн человек. Во всяком случае, так утверждает Кудрин.

В связи с этим возникает вопрос, почему у нас нет автоматического предоставления гражданства для людей из Украины и Белоруссии? Мы должны были бы завозить сюда русских людей миллионами, но ничего подобного не делается. Весь предыдущий опыт реформ, включая пенсионную систему, пока не создает впечатление, что это будет сделано грамотно.

По мнению секретаря Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова, обещание главы Минтруда бороться с дискриминацией по возрасту больше напоминает благие пожелания.

— Сейчас в трудовых отношениях наличествует множество форм дискриминации. Это не только дискриминация по возрасту, но и, например, по поводу оплаты труда женщин, получающих на 30 процентов меньше мужчин, а также в отношении профсоюзных активистов.

Со всеми этими и другими формами дискриминации, конечно, нужно бороться. Проблема только в том, что пока госорганы в активной борьбе с ними замечены не были.

Мы получаем мало информации о судебных преследованиях работодателей, о каких-то наказаниях в отношении тех, кто допускает дискриминацию. То есть сама идея, высказанная главой Минтруда, замечательная, но пока мы не увидим эту борьбу на практике, мы в это не поверим.

Вообще, за последнее время правительство высказывает очень много замечательных инициатив, сопутствующих пенсионной реформе — повышение пенсий, создание новых рабочих мест и т. д., но они нигде не формализованы. Например, в виде инструкций органам Роструда. По каким параметрам они все это дело будут расследовать и привлекать виновных?

По большому счету Роструд до сих пор не справился даже с проблемой долгов по зарплате. Это не дискриминация, но прямое нарушение прав работников. Поэтому главное, чтобы новые инициативы не остались, как и некоторые прежние, на бумаге.

О том, как появилось предложение КПРФ о прогрессивной шкале пенсионных страховых взносов, рассказал автор законопроекта, член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Казанков.

— Объясню, откуда взялись эти цифры — 22 и 26 процентов на пенсионные взносы. Сейчас у нас действует шкала: до 85 тысяч рублей (эта цифра меняется, в следующем году будет 90 тысяч) — 22 процента, а выше этого порога — лишь 10 процентов.

Так вот правительство внесло в Госдуму закон о том, что на зарплаты до 85 тысяч будут начислять 26 процентов взносов, а выше — ноль. И эта норма должна вступить в силу в 2021 году.

Я подумал, что это крайне несправедливо. Понять ровную шкалу еще можно, но чтобы с высоких зарплат ничего вообще не платили — это ненормально. Поэтому я посчитал, сколько принесет прогрессивная шкала и получил те самые 500 миллиардов, которых не хватает в Пенсионном фонде и из-за которых увеличивают пенсионный возраст.

Для миллионов россиян - и для женщин, и для мужчин - повышение пенсионного возраста настолько болезненно, что надо было реально придумать, где взять деньги, чтобы все было справедливо. Поэтому мы вместе с депутатами от КПРФ Верой Ганзей и Николаем Арефьевым внесли такой закон. Потом еще другие наши депутаты присоединятся.

— Помимо пенсионных взносов в этом законопроекте идет речь еще и о снижении НДС…

— Да, ведь правительство как раз торопится его повысить. А я как кандидат экономических наук понимаю, что любой НДС — это всегда рост цен. У меня получилось, что каждый россиянин, включая новорожденных, за год заплатит за это повышение 4,3 тысячи рублей. Поэтому мы поторопились с внесением.