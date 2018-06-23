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Россия и Япония подписали меморандум о сотрудничестве

09:54 23.06.2018
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Совместный Меморандум о сотрудничестве подписали российские и японские парламентарии на заседании по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству в Якутии, пишет РИА Новости со ссылкой на главу международного комитета Совфеда Константина Косачева.

В Якутске 23 июня открылось совместное заседание Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству при Совете Федерации и японо-российского Дискуссионного клуба палаты советников парламента Японии.

"Сегодня в Якутии, работаем с японскими парламентариями по темам межрегионального сотрудничества… Начали с совместного заседания нашего Консультативного Совета и японского Дискуссионного клуба, подписали совместный Меморандум о сотрудничестве", — приводит слова Косачева агентство.

По словам Косачева, по его приглашению японскую делегацию возглавил министр экономики, член верхней палаты японского парламента Хиросигэ Сэко. Ранее отмечалось, что японские коллеги привозят с собой на встречу более 60 молодых бизнесменов.

Темы: Международные отношения, Отношения России и Японии
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Комментарии читателей
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23.06.2018, 14:58
Гость: Хмы

Вот привычка у наших правителе связываться с офшорами.
Сразу бы пиндосам отдали как на Окинаве кусок под ихнюю базу. Пиндосы бы и Крым простил и японцев умыли.
23.06.2018, 14:11
Гость: Навеяло

Жили-были лиса да заяц. У лисы избушка ледяная, а у зайца - лубяная. Вот лиса и дразнит зайца:
- У меня избушка светлая, а у тебя темная! У меня светлая, а у тебя темная!
Пришло лето, у лисы избушка растаяла. Лиса и просится к зайцу:
- Пусти меня заюшка, хоть на дворик к себе!
- Нет, лиска, не пущу: зачем дразнилась?
Стала лиса пуще упрашивать. Заяц и пустил ее к себе на двор.
На другой день лиса опять просится:
- Пусти меня, заюшка, на крылечко.
- Нет, не пущу: зачем дразнилась?
Упрашивала, упрашивала лиса, согласился заяц и пустил лису на крылечко.
На третий день лиса опять просит:
- Пусти меня, заюшка, в избушку.
- Нет, не пущу: зачем дразнилась?
Просилась, просилась лиса, пустил ее заяц в избушку.
Сидит лиса на лавке, а зайчик - на печи.
На четвертый день лиса опять просит:
- Заинька, заинька, пусти меня на печку к себе!
- Нет, не пущу: зачем дразнилась?
Просила, просила лиса, да и выпросила - пустил ее заяц и на печку.
Прошел день, другой - стала лиса зайца из избушки гнать:
- Ступай вон, косой! Не хочу с тобой жить!
Так и выгнала.
Сидит заяц и плачет, горюет, лапками слезы утирает. Бегут мимо собаки:
- Тяф, тяф, тяф! О чем, заинька, плачешь?
- Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубяная, а у лисы ледяная. Пришла весна. избушка у лисы растаяла. Попросилась она ко мне, да меня же и выгнала.
- Не плачь, зайчик, - говорят собаки. - мы ее выгоним.
- Нет, не выгоните!
- Нет, выгоним!
Пошли к избушке.
- Тяф, тяф, тяф! Пойди, лиса, вон!
23.06.2018, 12:54
Гость: Полицаев в милицию не брать.

Вот эти гвардейцы и полиция России способствуют вывозу невосстанавливаемых русских ресурсов.Когда закончатся(в ближайшие годы) русские ресурсы,то капиталисты России сбегут за бугор к своим миллиардам,а эти полицаи останутся без работы и с протянутой рукой.Русский 140-миллионный народ припомнит им,как полицейщина затыкала голос разума в России, способствовала обнищанию русского народа.А уж точно,их услуги не понадобятся Русской державе Потом.
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