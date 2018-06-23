Россия и Япония подписали меморандум о сотрудничестве

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Совместный Меморандум о сотрудничестве подписали российские и японские парламентарии на заседании по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству в Якутии, пишет РИА Новости со ссылкой на главу международного комитета Совфеда Константина Косачева.

В Якутске 23 июня открылось совместное заседание Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству при Совете Федерации и японо-российского Дискуссионного клуба палаты советников парламента Японии.

"Сегодня в Якутии, работаем с японскими парламентариями по темам межрегионального сотрудничества… Начали с совместного заседания нашего Консультативного Совета и японского Дискуссионного клуба, подписали совместный Меморандум о сотрудничестве", — приводит слова Косачева агентство.

По словам Косачева, по его приглашению японскую делегацию возглавил министр экономики, член верхней палаты японского парламента Хиросигэ Сэко. Ранее отмечалось, что японские коллеги привозят с собой на встречу более 60 молодых бизнесменов.