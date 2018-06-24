В Центральном районе Барнаула ввели режим ЧС после урагана‍

11:28

Власти Барнаула - столицы Алтайского края - ввели на территории Центрального района города режим чрезвычайной ситуации. Этот райлн больше всех пострадал от урагана, пронесшегося в субботу, 23 июня, сообщается на официальном сайте города.

Мощный шторм накрыл Барнаул вечером в субботу

Такое решение принято сегодня по итогам оперативного совещания в администрации Барнаула, которое провел глава города Сергей Дугин. О введении режима ЧС проинформирован врио Губернатора края Виктор Томенко.

Работы по устранению последствий урагана велись всю ночь. По оперативной информации городских служб, Центральный район краевой столицы принял на себя наибольший удар стихии.

В настоящее время отключенными от электроснабжения и водоснабжения остаются несколько поселков. Над ликвидацией аварий работают 98 бригад, на большинстве участков электроснабжение планируется восстановить к обеду 24 июня.

Сложная ситуация сложилась на насосной станции №8 Водоканала, станция затоплена поверхностными ливневыми водами. Для устранения аварии принято решение отключить от водоснабжения центральную часть города, а также поселок Южный и жилые дома в нагорной части краевой столицы, чтобы уменьшить приток воды на насосную станцию. Медицинские учреждения Нагорного медицинского кластера, в том числе Краевая клиническая больница, не будут отключены от водоснабжения. Водоканалом и другими службами города будет организован подвоз воды. Вернуть водоснабжение потребителям планируется утром 25 июня.

Кроме того, в Барнауле на реке Обь попал в шторм прогулочный теплоход «Барракуда», на борту которого находились пассажиры. По словам свидетеля происшествия, в результате инцидента пострадали несколько человек, пишет Газета.RU.

«Погода резко испортилась, внезапно начал дуть сильный ветер. Все пассажиры спустились с палубы вниз. Погода все ухудшалась, и за окном не было видно ничего: ни фонарей, ни берега. Внезапно теплоход накренился, после чего была дана команда надеть спасательные жилеты. Люди падали, кто-то молился», — рассказали очевидцы.

Они отметил, что стекло было разбито волной, из-за чего порезались несколько пассажиров. В настоящее время теплоход находится на мели, все пассажиры были обеспечены спасательными жилетами. Спасатели и машина скорой помощи встречали пассажиров на берегу.

Также в административном центре Алтайского края на Ленинском проспекте из-за урагана на припаркованные на улице автомобили рухнул башенный кран, в результате чего пострадал один человек.

Мощный шторм накрыл Барнаул вечером в субботу. Над городом нависла черная туча, начали сверкать яркие молнии, после чего начался сильный ливень, сопровождаемый грозами.