Анатомия слухов: семья всегда рядом

Путин назначил своим советником на общественных началах Юмашева. Но сенсация совсем не в том, что это назначение состоялось

На президентском сайте в пятницу появилась неожиданное сообщение. Оказывается, производя штатные назначения в администрации президента, Владимир Путин назначил своим советником на общественных началах Валентина Юмашева. Это супруг дочери первого президента России Бориса Ельцина, который в девяностые годы на вершине своей карьеры занимал пост главы АП.

Валентин Юмашев. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Немедленно далекие от Кремля комментаторы заговорили о росте влияния бывшей ельцинской «семьи», о возвращении «серого кардинала» 1990-х годов и, кстати, друга Бориса Березовского.

Однако очень быстро выяснилось, что сенсация совсем не в том, что это назначение состоялось. Все годы пребывания Путина у власти Юмашев и так был его советником «на общественных началах», в этом смысле ничего вроде бы не изменилось.

Другое дело, что само распоряжение президента о его переназначении не должно было появляться на президентском сайте, по крайней мере, как отдельный документ, к которому неизбежно будет приковано всеобщее внимание. Именно так стали рассказывать журналистам источники в Кремле.

Естественно, это породило слух о том, что публикация распоряжения — сознательная провокация. Как раз в те дни, когда власти и так находятся в сложном положении из-за объявления о повышении пенсионного возраста, некие злонамеренные, но влиятельные силы решили напомнить гражданам о преемственности и сохраняющейся связи нынешних российских властей с ельцинской эпохой и пресловутой «семьей».

С учетом воспитанной самим же Путиным «аллергии» на 1990-е годы, такое напоминание не может не вызвать дополнительное раздражение в отношении действующей власти. Наверняка теперь еще долго будут обсуждать «ельцинские» корни современной российской политической системы.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Валентин Юмашев и правда уже почти два десятилетия дает советы президенту на общественных началах. Представитель Кремля указал, что указы о переназначении Юмашева «были и раньше», но на тему их публикации говорить почему-то не стал.

Возможно, считает источник, близкий к управлению внутренней политики администрации президента, это «привет» лично Юмашеву. Ходят слухи, что он недавно обращался к президенту с какими-то предложениями. Вот и решено было в отместку ему «подпортить карму», организовав публикацию, которая точно не останется незамеченной и не может не вызвать «ненужные» вопросы. Хотя формально никто никаких правил, даже внутренних, не нарушил.

В это же время все государственные социологические службы отчитываются о снижении одобрения деятельности правительства и рейтингов власти в целом — то есть, включая и президента. Причины называются разные, в том числе и ранее случившийся рост цен на бензин.

Но чем дальше эксперты от Кремля, тем уверенней они говорят, что причина в реальности только одна — повышение пенсионного возраста. Причем, судя по результатам опросов, даже заверения в том, что речь идет исключительно об инициативе правительства, не защитили святое для российской власти — личный рейтинг Владимира Путина.

Тем более что негативные новости накладываются на общее стандартное снижение поддержки в послевыборный период. Не спас тут даже чемпионат мира по футболу и успешное выступление на нем российской сборной.

Ходят слухи, что реакция на эти опросы была насколько нервной, что социологам вначале хотели даже запретить публикацию их результатов. Они подкрепляются тем, что, например, ФОМ выдал свои данные с небольшой задержкой.

Впрочем, есть и другой вариант слуха, согласно которому Кремль просто добился коррекции реальных результатов социсследований. Естественно, в сторону повышения, потому что падение уровня поддержки было таким стремительным, что власти просто испугались и решили обнародовать данные постепенно и ступенчато, чтобы «размыть» реальный уровень разочарования масс.

С этим же якобы связано решение столичных властей отказать всем активистам — от политических до профсоюзных — в праве на проведение массовых протестных акций против пенсионной реформы. Впрочем, в оппозиции полагают, что этот запрет не будет иметь серьезных последствий, потому что при желании всегда можно организовать публичную акцию в рамках гуляний болельщиков. Ведь все города, где проходит чемпионат, и так превратились в одну сплошную массовую акцию.

Еще одним событием, породивший немало слухов, стал отзыв государственной аккредитации у так называемой «Шанинки» — Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН). Это авторитетный российско-британский негосударственный университет, который кроме российского выдавал еще и британский диплом, сотрудничал с зарубежными вузами и отличался особым «свободомыслием» — таким же, как и ранее лишенный лицензии и своего здания Европейский университет в Санкт-Петербурге.

И вот теперь заговорили о том, что налицо единая кампания по давлению на академическую среду. Мол, власти начали еще ее несколько лет назад, но первое время отзвуками были лишь отдельные скандалы. Например, публикация информации о том, что ведется сбор данных на недостаточно лояльную профессуру и увольнения под надуманными предлогами слишком свободолюбивых преподавателей в государственных провинциальных вузах.

Кампания эта, как говорят, на «Шанинке» не остановится — на очереди Высшая школа экономики, ставшая прибежищем для десятков преподавателей, не считающихся достаточно лояльными.

Скорее всего, как точечные увольнения, так и административное давление на вузы в ближайшее время действительно продолжатся. Российская наука должна стать «стерильной», свободной от любых оппозиционных или просто вольнодумных настроений.