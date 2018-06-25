]]> ]]>
Главная В России Новости

Правительство значительно расширит полномочия Рособрнадзора

10:00 25.06.2018
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) предполагается наделить правом самостоятельно определять правила проведения процедуры государственной аккредитации и лицензирования в вузах. Соответствующее предложение содержится в проекте правительственного постановления, вносящем поправки в положение о Рособрнадзоре.

Также ведомство предлагается наделить правом проверять эффективность научных организаций «вне зависимости от их ведомственной принадлежности». Определять методику и устанавливать значения эффективности научных организаций при таких проверках также будет сам Рособрнадзор.

Общественное обсуждение документа продлится до 4 июля 2018 года. Получить комментарии Рособрнадзора изданию пока не удалось.

Рособрнадзор 21 июня лишил государственной аккредитации — Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку). В ведомстве заявили, что проверка нашла в Шанинке нарушения Федеральных государственных образовательных стандартов. Без государственной аккредитации вуз не может выдавать дипломы государственного образца.

В 2017 году Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет в Санкт-Петербурге. Университету пришлось прекратить работу.
Шанинка и Европейский университет входили в число наиболее известных российских частных вузов.

Всего за последние три года, пишет «Коммерсант», в результате деятельности Рособрнадзора, который проводит мониторинг эффективности вузов, число высших учебных заведений в России сократилось почти наполовину.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Образование в России, Реформа образования в России, Правительство России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.06.2018, 13:21
Гость: Качество образования определяет потребитель.

А не какой-то засор.
25.06.2018, 12:36
Гость: Ray Bloom

Бесполезная организация или даже вредная.
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.