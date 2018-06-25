Правительство значительно расширит полномочия Рособрнадзора

Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) предполагается наделить правом самостоятельно определять правила проведения процедуры государственной аккредитации и лицензирования в вузах. Соответствующее предложение содержится в проекте правительственного постановления, вносящем поправки в положение о Рособрнадзоре.

Также ведомство предлагается наделить правом проверять эффективность научных организаций «вне зависимости от их ведомственной принадлежности». Определять методику и устанавливать значения эффективности научных организаций при таких проверках также будет сам Рособрнадзор.

Общественное обсуждение документа продлится до 4 июля 2018 года. Получить комментарии Рособрнадзора изданию пока не удалось.

Рособрнадзор 21 июня лишил государственной аккредитации — Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку). В ведомстве заявили, что проверка нашла в Шанинке нарушения Федеральных государственных образовательных стандартов. Без государственной аккредитации вуз не может выдавать дипломы государственного образца.

В 2017 году Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет в Санкт-Петербурге. Университету пришлось прекратить работу.

Шанинка и Европейский университет входили в число наиболее известных российских частных вузов.

Всего за последние три года, пишет «Коммерсант», в результате деятельности Рособрнадзора, который проводит мониторинг эффективности вузов, число высших учебных заведений в России сократилось почти наполовину.