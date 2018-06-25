Правительство Чечни возглавил бывший мэр Грозного

Пост председателя правительства Чечни занял 46-летний Муслим Хучиев — бывший мэр Грозного.

Кандидатуру Хучиева 25 июня единогласно одобрил парламент республики. Приказ о его назначении подписал глава Чечни Рамзан Кадыров. Должность первого вице-премьера занял Иса Тумхаджиев.

«Поздравляю Муслима Магомедовича и Ису Абубакаровича, желаю успехов и удачи!» — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Муслим Хучиев возглавлял Грозный с 2007 по 2012 годы. Затем он работал советником главы Чечни и входил в правительство. В 2015 году Хучиев вернулся на пост мэра Грозного, который занимал до нового назначения. Хучиев входит в число наиболее влиятельных соратников Кадырова.

Пост главы правительства Чечни освободился 22 июня, когда занимавший его Абубакар Эдельгериев был назначен советником президента РФ.