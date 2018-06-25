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Правительство Чечни возглавил бывший мэр Грозного

15:44 25.06.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Пост председателя правительства Чечни занял 46-летний Муслим Хучиев — бывший мэр Грозного.

Кандидатуру Хучиева 25 июня единогласно одобрил парламент республики. Приказ о его назначении подписал глава Чечни Рамзан Кадыров. Должность первого вице-премьера занял Иса Тумхаджиев.

«Поздравляю Муслима Магомедовича и Ису Абубакаровича, желаю успехов и удачи!» — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Муслим Хучиев возглавлял Грозный с 2007 по 2012 годы. Затем он работал советником главы Чечни и входил в правительство. В 2015 году Хучиев вернулся на пост мэра Грозного, который занимал до нового назначения. Хучиев входит в число наиболее влиятельных соратников Кадырова.

Пост главы правительства Чечни освободился 22 июня, когда занимавший его Абубакар Эдельгериев был назначен советником президента РФ.

Темы: Чечня, Отставки и назначения в российской политике, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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26.06.2018, 00:14
Гость: Умный

Эх, друг мой! Остаётся плакать... но ты не беспокойся лет через сто все будет хорошо, вот тогда мы заживем. А щас не мешай когда эффективные менеджеры работают.. чубайсы и кудрины все разрулят
25.06.2018, 22:44
Гость: однозначно

Про начальника коммунхоза было б актуальнее
25.06.2018, 19:29
Гость: иван

неужели в РФии кого то интересует кого выбрали главой правительства Чечни и для кого эта информация непонятно
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