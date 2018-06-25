Экс-руководитель СКР по Нижегородской области освобождён от условного срока

14:25

Бывшего начальника СУ СК РФ по Нижегородской области осудили на два года условно и сразу же амнистировали

Бывшему руководителю следственного управления СК РФ по Нижегородской области Владимиру Стравинскасу, обвинявшемуся в неэффективном использовании 35 млн рублей бюджетных средств, вынесен приговор за которым последовала амнистия, пишет НТА-Приволжье со ссылкой на сообщение Советского районного суда.

Согласно предоставленной информации, 21 июня приговором Советского районного суда Владимир Стравинскас признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ. Вследствие этого ему было назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком два года. Однако на основании объявленной в 2013 году амнистии, в силу возраста, бывший генерал от назначенного ему наказания освобожден.

9 марта 2015 года Владимир Стравинскас был освобожден от должности руководителя СУ СКР по Нижегородской области указом президента РФ Владимира Путина.