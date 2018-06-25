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Экс-руководитель СКР по Нижегородской области освобождён от условного срока

14:25 25.06.2018
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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 Бывшего начальника СУ СК РФ по Нижегородской области осудили на два года условно и сразу же амнистировали

Бывшему руководителю следственного управления СК РФ по Нижегородской области Владимиру Стравинскасу, обвинявшемуся в неэффективном использовании 35 млн рублей бюджетных средств, вынесен приговор за которым последовала амнистия, пишет НТА-Приволжье со ссылкой на сообщение Советского районного суда.

Согласно предоставленной информации, 21 июня приговором Советского районного суда Владимир Стравинскас признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ. Вследствие этого ему было назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком два года. Однако на основании объявленной в 2013 году амнистии, в силу возраста, бывший генерал от назначенного ему наказания освобожден.

9 марта 2015 года Владимир Стравинскас был освобожден от должности руководителя СУ СКР по Нижегородской области указом президента РФ Владимира Путина.

Темы: Нижегородская область, Борьба с коррупцией в России, Судебная система в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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25.06.2018, 21:39
Гость: поблажка за поблажкой и поблажкой же погоняет...

'Своих' не сдаёт по привычке Верховный,
Сажать позволяя их только условно,
Но срок и условный теперь - "перебор":
Как 'свой' да не "сядет" и якобы вор!
25.06.2018, 17:59
Гость: Шило

Ну и правильно! Че по мелочам человека тиранить, подождем,может на большее способен!!!!
25.06.2018, 14:55
Гость: гость

Читая статьи о проворовавшихся чиновников, можно придти выводу, что поставлено некоторая планка воровства - если украдено больше 10 млн., то условный срок.
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