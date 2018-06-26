Футбольный фанат из Саудовской Аравии лишился более 15 млн рублей в Москве

10:46

Футбольный болельщик из Саудовской Аравии стал жертвой мошенничества в Москве.

Как пишет «Интерфакс», неизвестный похитил у потерпевшего 15,7 млн рублей, пообещав организовать перелет из Москвы в Волгоград для него и его товарищей.

Согласно данным агентства, гражданин Саудовской Аравии встретился 24 июня в центре Москвы на Мытной улице с неизвестным мужчиной, обещавшим ему за плату организовать перелет группы граждан Саудовской Аравии из Москвы в Волгоград. Болельщик отдал мошеннику 110 тыс долларов и 120 тыс евро за услуги и на расходы, после чего преступник скрылся.

Потерпевший обратился в полицию. Ущерб составил 15 млн 696 тыс рублей. Возбуждено уголовное дело.

