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Футбольный фанат из Саудовской Аравии лишился более 15 млн рублей в Москве

10:46 26.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Футбольный болельщик из Саудовской Аравии стал жертвой мошенничества в Москве.

Как пишет «Интерфакс», неизвестный похитил у потерпевшего 15,7 млн рублей, пообещав организовать перелет из Москвы в Волгоград для него и его товарищей.

Согласно данным агентства, гражданин Саудовской Аравии встретился 24 июня в центре Москвы на Мытной улице с неизвестным мужчиной, обещавшим ему за плату организовать перелет группы граждан Саудовской Аравии из Москвы в Волгоград. Болельщик отдал мошеннику 110 тыс долларов и 120 тыс евро за услуги и на расходы, после чего преступник скрылся.

Потерпевший обратился в полицию. Ущерб составил 15 млн 696 тыс рублей. Возбуждено уголовное дело.
 

Темы: Москва, Уличная преступность, Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.06.2018, 13:04
Гость: Э-э

а фанат этот считать не умеет? И ему не показались странными такие большие суммы? И формат встречи, оплата наличными тоже?
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