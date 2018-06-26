Людмила Улицкая и россияне, «отставшие от европейцев на 150 лет»

Сравнив уже в свое время русских с «грязными больными дикарями», писательница Улицкая решила не останавливаться на достигнутом

Фото с сайта biographe.ru

Намедни обладательница премии «Русский Букер» давала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Порассуждав в беседе с бывшим киевским депутатом минут сорок на вольные темы, писательница допустила, помимо всего прочего, любопытную ремарку:

«Мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет, а может больше. Вот эта вот разница догоняния, она на самом деле существует. Мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах».

Развитие России она при этом назвала архаическим движением, идущим поперек всему цивилизационному процессу. А все российское общество в целом – агрессивным.

И полбеды с той агрессией. Уже которое столетие нашу страну весь Запад изображает огромным злым медведем, привыкли. Но что касается «отставания на 150 лет» от Европы – то тут за госпожу Улицкую становится просто грустно.

Вот уже много лет как мировая историческая наука начала отходить от упрощенного линейного восприятия истории. И, прежде чем пытаться поражать общественность широтой своего интеллекта, госпоже Улицкой неплохо было бы для начала почитать таких корифеев мировой науки, как Арнольд Джозеф Тойнби или Сэмюэл Филлипс Хантингтон.

Может в этом случае она узнала бы, что среди великих умов нашей планеты популярна мысль о том, что единой мировой цивилизации с универсальными мерилами и критериями не существует, а на Земле синхронно развивается несколько систем, каждая из которых обладает, помимо всего прочего, уникальным набором ценностей. И что одной из этих систем («цивилизаций» либо «культурно-исторических типов») является «евразийская» или «православно-слаянская».

Поэтому, рассуждая о неразвитости какого-либо народа, автор подобных заявлений выставляет себя не в лучшем свете, демонстрируя тем самым, что «отсталым» является не обсуждаемый этнос, а лишь только тот, кто о нем так отзывается...

В контексте рассуждений Улицкой возникает непреодолимое желание задать ей несколько вопросов.

Как так получилось, что наш отстающий сразу на полтора столетия от столь любимой и уважаемой Улицкой Европы народ смог первым запустить космический спутник земли?

Как недоразвитые варвары и грязные дикари умудрились отправить в космос первого человека?

Каким образом они ушли в отрыв в исследованиях мирного атома?

Почему «отсталые» русские на двадцать лет раньше, чем ведущие страны Запада, официально пришли к 8-часовому рабочему дню?

Может ли госпожа Улицкая представить себе, чтобы в Москве 1958 года людей с другим цветом кожи держали, как животных, в загоне на потеху публике и бросали им еду? А ведь именно это происходило в 1958-ом в человеческом зоопарке в Брюсселе на выставке Экспо.

Может ли она вообразить себе, чтобы в СССР 1950-х годов людей по цвету кожи или по форме разреза глаз заставляли ездить на разных сидениях в автобусе и пить воду из разных кранов? А ведь сегрегация уже после Второй мировой войны прекрасно сохранялась в Соединенных Штатах Америки.

И, в конце концов, что произошло в 1941 году, госпожа Улицкая? Следуя Вашей логике, 22 июня вся цивилизованная Европа в едином порыве ринулась из добрых побуждений учить жизни несчастных дикарей? Ведь то, что сегодня выдает в эфире о русских писательница, 70 с лишним лет назад почти слово в слово говорили такие широко известные миру личности, как Адольф Гитлер и Генрих Гиммлер.

И почему высокоразвитые цивилизаторы, обгоняющие нас в развитии на 150 лет, бежали от варваров так, что остановиться смогли только в Берлине в 1945 году?

И что же мы такие агрессивные, но при этом так редко на кого-то нападали? А при этом на Западе сложно найти страну, которая хотя бы раз не попыталась захватить Россию либо какую-то ее часть. Ведь в войнах против нас не отметились разве что представители парочки карливовых государств Европы. Все остальные – побывали у нас в гостях, если не самостоятельно, то в составе армад Гитлера и Наполеона.

И мне просто любопытно, в контексте того, с кем именно беседовала Улицкая, что случилось бы с украинским писателем, который бы в интервью российскому СМИ обозвал бы «недоразвитым» и «отстающим» украинский народ, а потом взял бы и вернулся на Украину? Вопрос – сугубо риторический...

Так может именно в этом заключается наша «отсталость»? В нашей доброте и терпимости к некоторым персонажам? В том, что мы позволяем поливать грязью нас и нашу историю и только грустно улыбаемся в ответ?

И, может, нам стоит лично для госпожи Улицкой позаимствовать на этот случай подход у европейской Украины, стремящейся к лучшим образцам мировой цивилизации? Думаю, ей очень бы понравилось...