ФСБ заподозрила Цуркан в выдаче схем поставки электричества в Донбасс

Члена правления компании «Интер РАО ЕЭС» Карину Цуркан, обвиненную в шпионаже, подозревают, в числе прочего, в передаче Румынии информации о переговорах по схемам поставок электроэнергии в районы Донбасса, контролируемые ополченцами.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в спецслужбах и чиновников, знакомых с подготовкой территориальных схем электроснабжения.

ФСБ вела оперативную разработку Цуркан более года, получив информацию от Службы внешней разведки (СВР), рассказал один из собеседников издания.

Источники РБК также сообщили, что Цуркан также занималась организацией поставок электроэнергии в Крым в 2014 году, которую осуществляла дочерняя компания «Интер РАО ЕЭС».

В районы Донецкой и Луганской областей, находящиеся под контролем ополченцев, поставки электроэнергии производятся с территории России. В 2015 году власти Украины отказались оплачивать электроэнергию, которую Россия поставляла в Донбасс. Источники сообщали, что затраты на эти поставки фактически покрывают российские промышленные потребители. Официально власти РФ это отрицают.

Электроснабжение Крыма с мая 2016 года полностью осуществляется по энергомосту, проложенному из Краснодарского края. Самостоятельно Крым может обеспечивать лишь 30 процентов необходимой электроэнергии. До запуска в эксплуатацию моста Крым получал электроэнергию от Украины, однако из-за подрыва ЛЭП в конце 2015 года поставки электричества по этой схеме были практически полностью прекращены.

Член правления компании «Интер РАО ЕЭС» Карина Цуркан была арестована 15 июня по обвинению в шпионаже. Об аресте Цуркан стало известно лишь через несколько дней. По версии следствия, Цуркан передавала Службе внешней разведки Румынии сведения о подготовке крупных энергетических проектов России за рубежом. Топ-менеджер «Интер РАО ЕЭС» свою вину не признает.