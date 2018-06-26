Верховный суд счел незаконным отказ в митинге из-за помех пешеходам

12:51

Возможные неудобства для пешеходов не могут быть причиной для переноса времени или места митинга.

Об этом говорится в постановлении Пленума Верховного суда РФ, принятом 26 июня, сообщает «Интерфакс». На сайте ВС постановление пока не опубликовано, но в повестку заседания обсуждение этого вопроса было включено.

Верховный суд подчеркнул, что публичное мероприятие не должно провоцировать аварии, нарушать требования транспортной безопасности или безопасности дорожного движения.

Также Верховный суд разъяснил, что согласовывать митинг с чиновниками нужно даже в том случае, если он проводится на частной территории или в помещении, в том числе — в торговых центрах или других местах со свободным доступом.

Постановление Верховного суда также уточняет сроки подачи уведомлений о проведении публичных мероприятий. По закону уведомление нужно подать не ранее чем за 15 дней и не позднее чем за 10 дней до планируемого события. Верховный суд РФ уточнил, что эти сроки не включают сами дни направления уведомления и проведения публичных мероприятий.

Создание помех пешеходам и проведение на той же площадке другого мероприятия — одни из наиболее частых причин, по которым власти отказываются согласовывать митинги, предлагая перенести их в другое место или проводить в другое время.

О проекте постановления Пленума Верховного суда, смягчающего правила согласования митингов, СМИ сообщали 21 июня. Предполагалось, что пленум примет документ на заседании в тот же день, однако проект постановления был отправлен на доработку.

По данным «Право.ру», из проекта постановления к 26 июня были убраны некоторые положения — например, по вопросу проведения нескольких публичных мероприятий в одном месте. Как объяснил судья-докладчик Владимир Меркулов, этот вопрос подлежит урегулированию на законодательном уровне.

Кроме того, из постановления исключили пункт о необходимости для истца доказать факт нарушения прав при оспаривании предложения властей об изменении времени или места проведения публичного мероприятия.